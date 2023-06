Ein Spieler, der eigentlich Path of Exile zockt, legt als erster den härtesten Boss in Diablo 4 auf Hardcore

Ganz am Ende von Diablo 4 wartet ein besonders harter „Endboss“ auf alle, die sich trauen, sich ihm zu stellen. Nun ist es dem ersten Spieler gelungen, diesen Boss zu besiegen – mit einem Hardcore-Charakter. Der Meister hier ist eigentlich bekannt für Path of Exile.

Was ist das für ein Boss?

Wenn ihr Weltstufe 4 erreicht habt, erscheint ein neuer Dungeon, in dem der aktuell letzte und schwierigste Boss von Diablo 4 wartet.

Dieser „Pinnacle Boss“ ist der Endboss, den die Entwickler früher schon beschrieben haben.

Der Boss ist für Stufe 100 ausgelegt und soll eure Fähigkeiten und Expertise mit Mechaniken und Klasse testen.

Aus Spoiler-Gründen verraten wir an dieser Stelle nicht, wer genau dieser Endboss ist. Ihr findet mehr Infos zum Boss in den verlinkten Artikeln. Danke an MeinMMO-Leser Bahaha für den Hinweis auf den Kill.

Wer ist der Spieler? Der Spieler ist bekannt unter dem Namen Ben_ auf Twitch und zeigt dort eigentlich hauptsächlich Gameplay von Path of Exile, ab und an auch World of Warcraft. Seit dem Release zockt und streamt er aber Diablo 4 für knapp 2.800 Zuschauer im Schnitt (via sullygnome).

Jetzt hat Ben_ als erster Spieler weltweit den berüchtigten „Pinnacle Boss“ in Diablo 4 erledigt – oder zumindest als erster, der es öffentlich zeigt. Und das im Hardcore-Modus. Das heißt: wäre er gestorben, wäre sein Charakter dauerhaft weg gewesen. Die gesamte Spielzeit für die Katz.

Den Clip vom Kill zeigen wir euch hier. Erneut die Spoiler-Warnung: wenn ihr nicht sehen wollt, wer der Endboss ist, schaut besser nicht rein:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Der „Pinnacle Boss“ zerlegt sogar die größten Experten von Diablo 4

Wie hat Ben_ den Kill geschafft? Der Experte hat sich auf einen der aktuell stärksten Builds überhaupt verlassen: den Wirbelwind-Barbaren. Der ist in der Tier List mit den besten Builds in Diablo 4 aktuell im S-Tier.

Der Build baut darauf auf, dass der Barbar so lange wie möglich in seinem ikonischen Wirbelwind um Gegner herum kreist und sie einfach klein schnetzelt. Dabei macht er sie verwundbar, teilt dadurch mehr Schaden aus und lässt sie bluten. Mit dem Schaden heilt er sich sogar selbst. Den exakten Build zeigt Ben_ auf Twitch.

Wirbelwind-Barbaren gibt es schon seit Ewigkeiten in Diablo, der Build gehört zu den bekanntesten der Reihe überhaupt. Allerdings gab es einige Probleme damit, und wegen Bugs wurden 2 wichtige Items für den Build deaktiviert, um sie zu überarbeiten.

Gameplay vom Barbaren seht ihr hier:

Was macht den Boss so schwierig? Der „Pinnacle Boss“ hat haufenweise Mechaniken, die auch in einem MMORPG-Bosskampf für 20 Spieler auftauchen könnten. Er deckt die ganze Fläche mit Angriffen ein, ruft Diener und verschwindet in einigen Phasen immer wieder.

Der Schaden ist dabei so hoch, dass ihr, je nach Build, einfach mit einem Schlag erledigt werdet. Viele Experten scheitern an dem Boss und entscheiden sich sogar, lieber nach 24 Minuten zu fliehen, als ihre Charaktere zu riskieren.

Im Moment gilt der Boss als die größte Herausforderung im Spiel und als Messlatte für die besten Spieler. Dabei hat der Kampf sogar schon mehrere Tote gefordert, darunter einen besonders tragischen vom bekannten Streamer Wudijo, der sich einen ziemlich dummen Fehler erlaubt hat:

Diablo 4: Experte bittet den härtesten Boss versehentlich, zu warten – Stirbt, verliert 150 Stunden Spielzeit