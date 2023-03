Diablo 4 löst ein nerviges Problem vom Vorgänger, verzichtet auf absurde Schadenszahlen

In Diablo 3 verursacht ihr mit euren Angriffen so viel Schaden, dass fast der gesamte Bildschirm damit bedeckt ist. Dadurch ist es schwer nachzuvollziehen, welche Fähigkeit eigentlich wie viel Schaden anrichtet und welche Gegner genau betroffen sind. In Diablo 4 soll das ganz anders werden, verrieten die Entwickler nun in einem Livestream.

Was haben die Entwickler gesagt? In einem Livestream am 28. Februar diskutierten die Mitarbeiter von Blizzard einige Details zu Diablo 4. Ein Thema waren die Schadenszahlen. Diese sollen nicht so absurd hoch ausfallen wie im Vorgänger, sondern deutlich kleiner werden.

Lead Systems Designer Meng Song erklärte, dass Anfangs die Lebenspunkte in Diablo 4 stetig erhöht wurden:

Wenn wir die Verteidigungskraft eines Monsters von Stufe 31 auf Stufe 32 um 10 % erhöhen wollen, bedeutet das, dass das Monster der Stufe 32 10 % mehr Lebenspunkte haben wird. Wenn man das von Stufe eins bis Stufe 100 macht, kommt man auf eine sehr große Zahl, bis hin zu Milliarden oder sogar Billionen.

Game Director Joe Shely meinte dazu, dass die Zahlen dann “schwer zu verstehen” seien, vor allem weil das Kampfsystem so schnell und actionreich ist. Auch das Interface wird durch diese hohen Zahlen völlig überladen.

Deshalb setzt Diablo 4 auf höhere Rüstungswerte der Feinde, die einkommenden Schaden vermeiden, statt einfach nur ihre Lebenspunkte zu erhöhen.

Wie schlimm und verwirrend die Zahlen bereits bei Diablo 3 aussahen, zeigt dieser Screenshot. Weder weiß man, welcher Schaden zu welchem Gegner gehört, noch kann man die Zahlen gut erkennen. Das soll im Nachfolger so nicht mehr passieren:

Diskussion über Rüstungsdesign und neue Gebiete im Video der GameStar

Was ist noch bei Diablo 4 passiert? Im Livestream diskutierten die Entwickler auch über das Design der Ausrüstung und zeigten die Belohnungen für das Erreichen von Stufe 20 in der Beta.

Insgesamt wird das Video von der Community sehr gut angenommen und es gibt Lob, wie mit den Spielern kommuniziert wird. Ihr könnt euch die einstündige Diskussion auf YouTube anschauen.

Zudem veröffentlichten unsere Kollegen der GameStar am 27. Februar ein neues Video zum Spiel, in dem die wichtigsten Informationen zu Diablo 4 zusammengefasst und vor allem neue Gebiete und neue Monster gezeigt wurden.

Wer sich alle Infos zu Diablo 4 durchlesen möchte, findet eine Zusammenfassung in unserem großen Hub-Artikel: Diablo 4: Alles zu Release, Klassen, Beta und Gameplay.

Was sagt ihr zu den Anpassungen an den Schadenszahlen? Findet ihr das wichtig oder ist euch die Übersicht eher egal und ihr legt einfach nur Wert auf das Schnetzeln durch die Gegner? Schreibt es gerne in die Kommentare.

