Die Shared World von Diablo 4 spaltet die Community – Wie findet ihr das Feature?

Es ist für andere Spieler auch möglich, sich in “eure” Kämpfe “einzumischen” und natürlich auch umgekehrt. Wenn ihr an einem Event teilnehmt und etwa Seelen oder Blut für irgendwelche Totems sammeln müsst, dann kann’s passieren, dass ihr unerwartet und vielleicht auch unerwünschte Hilfe bekommt.

Was ist eine Shared World? Unter dem Begriff versteht man im Gaming eine Spielwelt, in der man nicht alleine, sondern mit anderen Leuten unterwegs ist. Es ist im Grunde ein MMO-Feature, aber in einer eher abgeschwächten Form, da es sich meistens um keine allzu großen Gruppen von Spielern handelt, die gleichzeitig auf einem Server unterwegs sein können.

Hier könnt ihr abstimmen: Lasst uns eure Stimme in dem Umfrage-Tool weiter unten und verratet, was eure Meinung zu der Shared World ist.

In Diablo 4 spielt ihr erstmals zusammen mit fremden Leuten, die mit euch in der offenen Welt rumlaufen. Die Shared World war seit der Ankündigung ein umstrittenes Feature. Wie ist euer erster Eindruck nach der Beta?

