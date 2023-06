Spieler zeigt, wie ihr in Diablo 4 noch leichter schnell leveln könnt – 3 Faktoren sind wichtig

Im Juni 2023 startet die nächste Runde von Find Your Next Game. Hier stellen wir euch neue Spiele im Stream und auf unseren Webseiten vor.

ThatJumpyJumpS erklärt aber auch, dass Gegner auf höheren Stufen generell mehr Erfahrungspunkte gewähren. Auch hier gilt aber: tut nur, was ihr bequem erledigen könnt. Wenn ihr besonders schnell leveln wollt, empfehlen der Macher als auch viele Experten den Dungeon Niedergang des Champions/Champion’s Demise in der Trockensteppe.

Die gegnerische Stufe skaliert zwar eigentlich mit euch, ist aber in bestimmten Gebieten wie der Höllenflut oder Alptraum-Dungeons grundsätzlich höher. So kontrolliert ihr, wie viel EP ihr von Gegnern bekommt.

Wichtig ist, dass ihr nur so hoch geht, wie ihr euch selbst zutraut. Wenn ihr ewig an den Gegnern knabbert, ist das Leveln nicht mehr effizient. Falls ihr noch Hilfe braucht, findet ihr hier die besten Builds in Diablo 4 in der Tier List .

Um Level 100 zu erreichen, braucht ihr insgesamt rund 500 Millionen Erfahrungspunkte. Der Nutzer erklärt die verschiedenen Faktoren noch einmal im Detail und gibt in einem Video auf YouTube Tipps, was ihr dabei beachten müsst.

Viele Spieler wollen in Diablo 4 möglichst schnell leveln, um ihre Builds zu verbessern und im Endgame zu grinden. Ein findiger Nutzer hat eine Übersicht zusammengestellt, in der alle Boni handlich zusammengefasst sind.

