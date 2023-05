Diablo 4: „Macht das Spiel kaputt, aber vielleicht werd’ ich auch alt“ – Oldschool-Gamer hadern mit Blizzards neuer Idee

Diablo 4 feiert bald seinen Release. Der neuste Teil der Reihe hat einige Features, die es zuvor in noch keinem Diablo gab. Nicht alle davon kommen durchweg positiv an. Vor allem Shop und Battle Pass sorgen bei Spielern noch für Bauchschmerzen, insbesondere bei den Veteranen.

Was ist das für eine Idee?

Diablo 4 wird mit einem Shop und einen Battle Pass bekommen. Beides enthält kosmetische Items.

Im Battle Pass wird einen kostenlosen Pfad sowie einen bezahlten mit mehr Belohnungen haben. Er wechselt regelmäßig. Hier findet ihr die Informationen zum Battle Pass aus Season 1.

Genau das System vom Battle Pass sorgt aber nun für Streit in der Community. Gerade Fans früherer Teile kommen damit nicht klar.

Das sagen die Spieler: Die Kollegen von Jeux Vidéo haben einen Thread auf Reddit entdeckt, in dem ein Nutzer das Ende von Battle Passes fordert und den von Diablo 4 als Beispiel nennt. Der Beitrag erhielt über 950 Upvotes und über 370 Kommentare.

Die größte Kritik vieler Spieler: früher habe man Spiele komplett bekommen, wenn man sie kauft. Heute wäre alles zerstückelt und man müsse ständig zusätzlich zahlen. Nutzer Leechmaster mockiert:

Games wurden früher von Leuten entwickelt, die lieben, was sie tun. Als Firmen realisiert haben, dass man damit Geld machen kann, haben sie die Kontrolle übernommen. Geld ist die einzige Sprache, die eine große Firma spricht. Dinge werden sich nicht ändern, bist die Firmen Verluste sehen. Leechmaster auf Reddit

Andere stimmen zu. So lange es Leute gebe, die Geld in solche Systeme investieren, würden sie nicht weggehen. Ein Nutzer kritisiert sogar den kostenlosen Pfad: „Wie ist es kostenlos, wenn ich 70 $ zahle? Ich werde Diablo 4 überspringen, wie die meisten Spiele in letzter Zeit. Zelda habe ich mir geholt, aber das ist auch wenigstens ein vollständiges Spiel.“

Übrigens gibt es selbst im Spiel und ohne Zusatzkosten schon ziemlich coole Skins, die vieles im Shop schlecht aussehen lassen. Das Transmog-System ist ziemlich einfach:

„Wie ein Wutanfall im Einkaufszentrum“

Die Kritiker erhalten im Thread recht viel Zustimmung. Es gibt aber ein paar Nutzer, die sich über die Diskussion selbst aufregen. Ein solches System sei zwar in einem Vollpreis-Spiel „lame“, aber immerhin gebe es nur Cosmetics.

Nutzer Choice_Page geht eher in die Offensive gegen die Kritik und schreibt:

Es hat null, absolut NULL Einfluss auf dich, ob du [den Pass] kaufst oder nicht. Rein kosmetisch, kein echter Welt. Darüber zu heilen ist das gleiche, wie in einem Einkaufszentrum einen Wutanfall zu kriegen bei jedem Laden, an dem du vorbeiläufst. Du willst Diablo 4? So kriegst du es. Choice_Page auf Reddit

Sobald es aber Anzeichen von Pay2Win gebe, sei er einer der ersten, die beim Aufstand mitmachen. Aber bis dahin solle man doch bitte den Ball flach halten und das Hirn einschalten.

Diablo ist eine Spielereihe, die in den 90ern ihren Anfang nahm und entsprechend viele Fans in der älteren Gamer-Generation hat. Relativ neue Entwicklungen wie ein Battle Pass passen nicht in die Mentalität der alten Spiele und stoßen deswegen häufig auf Kritik.

Wie groß der Einfluss des Features auf das Spiel tatsächlich sein wird, muss am Ende aber jeder für sich entscheiden. Im Anspiel-Test hatte ich auch ohne Cosmetics eine richtig gute Zeit:

Diablo 4 im Test: Puristen werden es hassen, weil es zu sehr ein MMO ist – Aber ich liebe es