Die letzte Beta von Diablo 4 startet in Kürze und zahlreiche Spieler diskutieren, wie sie ihre Zeit in Sanktuario möglichst effektiv nutzen.

Was ist das für eine Beta? Vom 12. (21.00 Uhr) bis zum 14. Mai veranstaltet Diablo 4 mit dem Server Slam die letzte Beta, ehe das Action-RPG dann auf den Release zugeht. Bereits im März hatten Spieler die Chance, sich in der Open Beta einen ersten Eindruck von Diablo 4 zu verschaffen.

Der Server Slam dient dem Zweck, die Kapazität der Server auf die Probe zu stellen und mögliche Probleme schon vor der offiziellen Veröffentlichung aufzuzeigen.

Außerdem hat Blizzard die Erkenntnisse aus den vergangenen Beta-Tests analysiert und einige Änderungen am Spiel vorgenommen. Es gibt sogar inoffizielle Patch Notes vor dem Start des Server Slams, die zahlreiche Nerfs für sämtliche Klassen aufzeigen.

Wie wollen Spieler die Beta optimal nutzen? Auf Reddit gibt es einige Threads, die den Server Slam diskutieren. Dabei haben Spieler ganz konkrete Tipps parat, wie sie während des zeitlich limitierten Test effektiv ihre Zeit einteilen.

In einem Beitrag ging es beispielsweise darum, wie man am schnellsten 900 Renown erfarmt (via Reddit). Ein Nutzer schlug diesbezüglich vor: “Strongholds sollten auf [Level] 20 mit dem richtigen Build solo machbar sein, erledige ein paar Dungeons und Nebenquests. Altäre würde ich in dem Server-Slam nicht nachjagen.”

Ein anderer Spieler schlug vor, die Haupt- sowie die blauen Nebenquests zu erledigen. Das gäbe auf natürlichem Weg die 900 Renown.

Andere Spieler verfolgen das Ziel, den Weltboss Ashava möglichst schnell zu legen, um dessen Belohnung zu erhalten (via Reddit). Dabei sollte allerdings auch sichergestellt werden, dass Ashava wirklich stirbt.

Die Zeit in der Warteschlange sinnvoll nutzen: Manche Nutzer wollen ihre Zeit in Sanktuario möglichst effektiv verbringen, in dem sie schon außerhalb des Spiels ihre Builds mithilfe von Theorycraft-Tools erstellen (via Reddit). Das ist beispielsweise in einer möglichen Warteschlange oder während eines Server-Downs machbar, wodurch ihr eure wertvolle Zeit im Spiel nicht mit dem Errechnen von Schadenswerten oder ähnlichem verbringt.

Andere Nutzer auf Reddit glauben wiederum, sie nutzen mögliche Wartezeiten am effektivsten, wenn sie währenddessen das neue “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” spielen.

Ein Hauptbestandteil des Server Slams wird auch aus dem Leveln eures Characters bestehen. Wie ihr dabei möglichst effektiv vorgeht und so schnell wie möglich Stufe 20 erreicht, zeigt euch MeinMMO-Redakteur Maik Schneider:

Diablo 4 Beta: Schnell leveln beim Server Slam – So sichert ihr euch die Belohnungen