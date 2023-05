Diablo 4 hatte dicke Probleme im 1. Test, wollte, dass ihr die Server so richtig zerstört – Läuft jetzt stabiler als je zuvor

Der letzte Test vor dem Release von Diablo 4 sollte die Blizzard-Server nochmal so richtig an die Grenzen bringen. Nach der Open Beta gab es hier schon die Befürchtung: Das wird ein Warteschlangen-Fest. Nun sind die Spieler überrascht, dass das Gegenteil der Fall ist. Der Server Slam läuft butterweich und sogar die Nerfs kommen weitgehend gut an.

Das ist der aktuelle Test:

Vom 12.-14. Mai läuft der Server Slam in Diablo 4. Mit diesem Test wollte Blizzard noch einmal wissen, wie viele Kapazitäten sie zum Release am 6. Juni brauchen.

Jeder Interessierte kann hier bis Stufe 20 spielen und zum letzten Mal die 4 exklusiven Belohnungen einsacken.

Schon der Start am Freitag lief super und auch danach gibt es kaum Probleme. Die Fans freut’s.

So gut läuft der Server Slam: Wir haben den Start im Live-Ticker zum Server Slam begleitet. Um 21:00 Uhr am 12. Juni ging’s los und die Spieler konnten sich einloggen. Und sogar wirklich: keine Warteschlangen, keine Fehler.

Mit dem Blick auf die stundenlangen Queues und verschiedenen Fehler zur Open Beta, hat das für viel Überraschung gesorgt. Lediglich vereinzelt haben die Leute mit Disconnects oder Stottern zu kämpfen.

Innerhalb weniger Stunden haben die ersten Spieler die Maximalstufe 20 erreicht, versorgen sich jetzt mit Legendarys oder warten auf den Spawn von Ashava. Der letzte Test kommt bereits jetzt ziemlich gut an. Und das liegt nicht nur an der überraschend guten Performance.

Den Trailer vom Server Slam seht ihr hier:

„Loot fühlt sich so viel besser an“

Gerade auf Reddit gibt es viel Lob für die Performance der Server. Abgesehen von kleineren Problemen, für die der Test auch eigentlich gedacht war, gebe es eigentlich nichts wirklich auszusetzen.

Eine der wichtigsten Änderungen im Vergleich zur Beta ist jedoch, dass die Drop-Rate der Legendarys deutlich gesenkt wurde (via Reddit). In der Open Beta gab es ein Vielfaches an legendären Items zum Testen, jetzt ist die Drop-Rate so niedrig wie zu Release im Juni.

Entsprechend langsamer kommen die Spieler voran, freuen sich aber trotzdem darüber:

Es war viel herausfordernder als die letzten Betas und jeder Kampf dauert länger. Elites sind eine größere Herausforderung, Dungeon-Bosse treten mich absolut in den Arsch. Ich bin 3 Mal gestorben, bis ich den Boss im „Blood Howl“-Dungeon besiegt habe. p_frm_da_ept auf Reddit

Auch auf MeinMMO gibt es Lob von den Lesern. Nutzer Tronic48 schreibt: War in ca. 5 Stunden mit der Story sowie ein paar Nebenaufgaben durch, gleich darauf auch Level 20. Wollte eigentlich nicht zum 3. Mal die ganze Map aufdecken […] jetzt habe ich es doch wieder gemacht. Es lässt einen halt nicht los.

Uns ist beim Spielen ebenfalls aufgefallen, dass die Schwierigkeit ordentlich angezogen wurde. Im Moment ist es aber schwer zu sagen, ob das am Spiel selbst liegt oder daran, dass so gut wie alle Klassen ordentlich generft werden.

Hier gehen die Meinungen gerade deutlich auseinander. Vor allem Fans der Totenbeschwörer sind jammern gerade über den Verlust ihrer Lieblingsklasse:

Blizzard nerft die stärkste Klasse von Diablo 4 so hart, dass Tausende ihr nachtrauern: „Wurde einfach gelöscht.“