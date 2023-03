Diablo 4: Open Beta im Liveticker – Alle aktuellen Infos zum Start

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Wer in der Beta bis Stufe 20 spielt, bekommt übrigens einen niedlichen Wolfswelpen als Transmog für den Release am 6. Juni.

Anders als in der ersten Beta stehen euch an diesem Wochenende alle 5 Klassen aus Diablo 4 zur Verfügung, auch der Totenbeschwörer und der Druide. Ihr könnt Akt 1 bis maximal Stufe 25 spielen.

Am Freitag, den 24. März um 17:00 Uhr gehen die Server live. Ihr könnt auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S spielen. Ihr findet hier die wichtigsten Infos zur Open Beta in 2 Minuten .

Insert

You are going to send email to