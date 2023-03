Spielerin bricht in Tränen aus, weil ihr Charakter in Diablo 4 genau so aussieht wie sie: „Ich danke euch“

Blizzard hat sich mit Diablo 4 große Mühe gegeben, Diversität und Inklusion zu signalisieren. Mit Erfolg, wie es scheint: Eine Spielerin ist so überwältigt von dem Angebot der Charakter-Erstellung, dass sie live vor Freude weint. Zehntausenden gefällt das.

Wer ist die Spielerin? ActuallyArcane erschafft Content für Blizzard-Spiele, vor allem von World of Warcraft. Auf Twitch, TikTok und YouTube erklärt sie vor allem Gameplay zum Arkanmagier in WoW. Testet aber auch das neue Action-RPG Diablo 4. Während sich die Community gerade selbst zerfetzt, sorgte sie für einen Lichtblick.

In einer ihrer Reaktionen zeigt sie sich selbst bei der Erschaffung eines Druiden. Diablo 4 hat eine Charaktererstellung mit vielen Optionen, wie sie in den meisten Teilen zuvor nicht möglich war. So lasen sich viele Details anpassen.

Druiden stehen eigentlich gerade in der Kritik, teilweise allem wegen ihrer Optik. Viele Fans finden die Klasse schlicht nicht ästhetisch, weil sie etwas zu viel Fleisch auf den Rippen hat.

Für ActuallyArcane ist das aber genau der Punkt, der sie zum Weinen bringt: „Sie sieht aus wie ich. Sie ist genau wie ich. Ich danke euch.“ Für die Spielerin ist es wichtig, dass Repräsentation stattfindet und Blizzard habe genau das mit dem Druiden geschafft:

„Das bringt mir so viel Freude“

So reagieren andere Nutzer: Auf TikTok hat das Video bereits über 33.000 Likes. Auf Twitter wurde der Post über 700.000 Mal angezeigt. Viele Nutzer reagieren auf den kurzen Clip, freuen sich mit ActuallyArcane.

Die Spielerin bekommt viel Zuspruch. Repräsentation sei wichtig, aber der Charakter, den sie erschaffen hat, sehe auch einfach „badass“ aus. Auch Blizzard erhält Lob:

Es ist wahnsinnig, was Devs tun und zu ihren Spielen zufügen können, um so einen positiven Einfluss auf das Leben anderer zu nehmen. Bizarr, dass es so selten getan wird. Ich musste mir eine Träne verdrücken, ich freue mich für dich. @renegade_sheprd auf Twitter

Einige werfen ActuallyArcane vor, nur Werbung für Diablo 4 zu machen. Die betont aber, dass sie nicht von Blizzard bezahlt werde.

Die MeinMMO-Redaktion hat die Beta bereits gespielt. Hier ist unsere Einschätzung:

Die Open Beta verlief etwas holprig. Am ersten Tag kam es zu mehrstündigen Warteschlangen und einem riesigen Andrang, dazu kamen Fehler und Probleme beim Spielen selbst. Die meiste Zeit danach lief aber fast alles flüssig und viele Fans konnten sich endlich ein Bild von Diablo 4 machen.

Grundsätzlich kommt das Spiel gut an, auch wenn es durchaus Kritik gibt – unter anderem am Druiden, vor allem beim Balancing. Die Klassen seien noch lange nicht dort, wo sie sein sollten. Was sich noch bis zum Release im Juni ändert, muss sich zeigen.

