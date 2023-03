Diablo 4: Kein Sound in der Open Beta? Das könnt ihr tun

Sons of the Forest: Angst, Gelächter und ein Teamkill nach 30 Sekunden – So verrückt sind unsere ersten Stunden

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4: Open Beta im Liveticker – Kurze Warteschlangen am Samstagmorgen, Blizzard arbeitet an Problemen

Schon in der ersten Beta haben Spieler berichtet, dass Diablo 4 angeblich Grafikkarten zerstört . Zumindest das Problem mit überladenem GPU-Speicher existiert ebenfalls noch immer. In diesem Fall solltet ihr die Grafik-Einstellungen auf „Mittel“ oder niedriger stellen.

Sons of the Forest: Angst, Gelächter und ein Teamkill nach 30 Sekunden – So verrückt sind unsere ersten Stunden

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

In den Optionen im Spiel selbst könnt ihr zumindest den Text dann wieder auf Deutsch stellen, so lange ihr im Hauptmenü seid. Die Sprachausgabe bleibt Englisch, aber zumindest sprechen Charaktere wieder.

Was ist das Problem? Seit dem Start der Open Beta von Diablo 4 am 24. März gibt es Berichte über fehlenden Sound. Wer zockt, hört seinen eigenen Charakter und auch alle anderen nicht sprechen, weder im Spiel noch in Cutscenes.

Insert

You are going to send email to