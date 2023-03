Ein Irrer hat den heftigen 12-Spieler-Boss von Diablo 4 allein gelegt – Auf Hardcore: „Du bist eine Maschine!“

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Manch einer kann jedoch nur mit Galgenhumor reagieren. User „Tobias K.“ meint: „Das war wahrscheinlich schneller, als ein Druide einen normalen Boss killen kann“. Denn die Druiden gelten in der Beta als mies: Tausende Spieler sind enttäuscht vom Druiden in Diablo 4: zu dick und zu schwach .

Spielerin bricht in Tränen aus, weil ihr Charakter in Diablo 4 genau so aussieht wie sie: „Ich danke euch“

Übrigens wurde die Leistung des bekannten Diablo-Experten am Wochenende bereits in den Schatten gestellt. Ein anderer Jäger legt Ashava in unter 4 Minuten. Hier findet ihr das Video: via YouTube .

Das neue Action-RPG Diablo 4 hat mit seiner Open Beta bereits viele Features vom vollen Spiel zum Testen bereitgestellt. Am 06. Juni 2023 steht der Release an .

