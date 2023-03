Diablo-Experte verrät, was ihr euch in der Beta von der Diablo 4 nicht entgehen lassen solltet

Die Vorbesteller-Beta von Diablo 4 startet am 17. März. Wir haben einen Diablo-Experten gefragt, wie er sich darauf vorbereitet und was die Fans während der Beta-Wochenenden seiner Meinung nach ausprobieren sollten.

Wer ist Wudijo? Der Streamer Wudijo ist auf Twitch und YouTube vor allem für seinen tiefen und vielfältigen Diablo-Content bekannt. Er beschäftigt sich seit Jahren mit Theorycrafting und gehört zum Team der bekannten Build-Seite Maxroll.gg. Auf seinem Channel veröffentlicht Guides und Tipps und interessiert generell sich für alles, was mit Diablo zusammenhängt.

Wudijo hat schon an früheren geschlossenen Beta-Tests zu Diablo 4 teilgenommen. Wir haben ihn daher gefragt, was seine Pläne und Erwartungen für die Beta-Wochenenden sind und welche Tipps er den Fans geben würde.

„Jetzt stehen wir an der Schwelle zu einem neuen Zeitalter im ARPG-Genre“

MeinMMO: Mit welchen Erwartungen gehst du als langjähriger Diablo-Fan in die Beta rein?

Wudijo: Da ich die jetzige Beta quasi schon 1:1 im Dezember gesehen habe, habe ich wohl einen schärferen Blick fürs Detail. Ich werde darauf achten, wie sich die Balance, Systeme, Skills etc. seit dem letzten Mal verändert haben und was das für den Release und das Spiel an sich bedeutet, um damit zeitnah akkurate Guides für die Community zu erstellen.

Abgesehen davon bin ich natürlich extrem begeistert, dass es endlich soweit ist und alle die Gelegenheit haben, das Spiel selbst auszuprobieren. Ich habe mit D2 angefangen und D3 mehr als jedes andere Game gespielt. Jetzt stehen wir an der Schwelle zu einem neuen Zeitalter im ARPG-Genre und ich bin extrem gespannt, wohin die Reise geht. So eine Erfahrung werden wir für eine lange Zeit nicht mehr erleben.

MeinMMO: Die Betas sind zeitlich beschränkt: Was sind die wichtigsten Features, die man in der kurzen Zeit ausprobieren sollte?

Wudijo: Auf jeden Fall sollte man alle 5 Klassen mal ein wenig anspielen und sich die Skill-Trees anschauen, um einen Überblick zu bekommen.

Dazu würde ich empfehlen, einmal durch Akt 1 zu spielen und alle Belohnungen vom Renown-System einzusammeln, was automatisch dazu führt, dass man mit den meisten Features in Kontakt kommt. Außerdem hat Blizzard ein World Boss Event an den beiden Samstagen geplant. Die sind mega cool und das sollte man sich nicht entgehen lassen.

Blizzard verrät: Diablo 4 bietet mehr Herausforderung, doch erst, wenn ihr mächtige Weltbosse vernichtet

„Rogue ist mein Main und mit Abstand die interessanteste Klasse für mich“

MeinMMO: Wie bereitest du dich vor, um das meiste aus der Beta rauszuholen?

Wudijo: Ich beschäftigte mich schon seit Monaten intensiv mit D4, lese über Mechaniken, schaue mir Feedback und Erfahrungsberichte an und theorycrafte meine Builds für Release. Damit kann ich natürlich beim Testen einige Abkürzungen nehmen und mich direkt in die Materie einarbeiten, Mechaniken lernen, Bugs von damals überprüfen, Exploits ausgraben etc.

Ich habe eine lange Liste an Sachen im Kopf, die ich in der Beta abarbeiten will. Darüber hinaus natürlich genügend Schlaf und Snacks fürs Wochenende, weil ich mit einem 30h+ Stream loslegen will.

MeinMMO: Welche Klasse wirst du in der Beta als Erstes spielen?

Wudijo: Rogue ist mein Main und mit Abstand die interessanteste Klasse für mich, also werde ich damit anfangen. Insgesamt hab ich vor, über die beiden Wochenenden alle 5 Klassen mindestens 3-5x bis 25 zu leveln, um einen guten Überblick über alle möglichen Builds zu bekommen.

Wir bedanken uns bei Wudijo für seine Tipps und Einschätzungen und wünschen ihm viel Spaß während seiner Beta-Streams.

Wie bereitet ihr euch auf die Beta vor? Werdet ihr schon dieses Wochenende durchstarten oder erst bei der offenen Beta? Welche Erwartungen habt ihr? Schreibt es uns in die Kommentare.

Die Beta könnt ihr mittlerweile übrigens schon herunterladen:

Diablo 4: Beta-Download ist jetzt aktiv und riesig – Spieler mit lahmem Internet müssen sich beeilen