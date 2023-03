Diablo 4: Beta-Download ist jetzt aktiv und riesig – Spieler mit lahmem Internet müssen sich beeilen

Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengefasst, wann die Open-Beta von Diablo 4 beginnt und was ihr erwarten könnt.

Seid ihr euch noch nicht sicher, was ihr spielen wollt, haben wir hier noch einmal alle Klassen für euch zusammengefasst und erklären, welche am besten zu euch passt:

Was steckt in der Beta? Wenn ihr euch die Beta ansehen wollt, könnt ihr euch bis zu 10 Charaktere erstellen. Am ersten Wochenende stehen dabei von den 5 Klassen aus Diablo 4 lediglich Jägerin, Barbar und Zauberin zur Verfügung.

In unserer Übersicht findet ihr alle Infos zur Beta von Diablo 4 . Das Video erklärt euch die wichtigsten Details in Kürze:

Wie groß ist der Download? Die Download-Größe der Beta beträgt laut ersten Berichten über 85 GB auf dem PC (via twitter ). Das ist fast doppelt so viel wie ursprünglich angenommen, denn laut Systemvoraussetzungen sollte das Spiel nur bis zu 45 GB groß sein.

Heute, am 15. März, beginnt der Preload für die Beta von Diablo 4 . Die Download-Größe ist deutlich mehr als angenommen. Wer mit einer langsamen Leitung zu kämpfen hat, sollte besser frühzeitig anfangen, wenn er pünktlich Freitag spielen will.

