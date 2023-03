Diablo 4: Weltboss Ashava – Spawn, Fundort und Uhrzeiten

In der Beta von Diablo 4 könnt ihr zu bestimmten Zeiten eines der Endgame-Features testen. MeinMMO verrät, wann und wo ihr den Weltboss Ashava finden und bekämpfen könnt.

Was ist das für ein Boss? Ashava ist einer der Weltbosse in Diablo 4, mit denen ihr höhere Schwierigkeiten erreichen könnt. In der aktuell laufenden Beta von Diablo 4 ist der Boss die größte Herausforderung, der ihr euch aktuell stellen könnt.

Ihr müsst Stufe 25 erreicht haben, um gegen den Boss antreten zu können. Im Gebiet solltet ihr zusammen mit anderen Spielern in die Welt geworfen werden, ihr bekämpft Ashava mit 12 Spielern.

Wo spawnt Ashava? Wenn ihr den Boss sucht, findet ihr in im Osten der Zersplitterten Gipfel im Gebiet „Der Schmelztiegel“. Der nächste Wegpunkt ist das Dorf Yelesna:

Wann kann ich Ashava bekämpfen? Der Weltboss ist nur zu bestimmten Zeiten verfügbar. Zur Closed Beta könnt ihr ihn zu folgenden Zeiten bekämpfen:

Samstag, 18. März um 18:00 Uhr deutscher Zeit

Samstag, 18. März um 20:00 Uhr deutscher Zeit

Sonntag, 19. März um 06:00 Uhr deutscher Zeit

Sonntag, 19. März um 08:00 Uhr deutscher Zeit

Wir begleiten die Beta live im Ticker mit. Alle aktuellen Infos findet ihr dort.

Ashava in der Beta – Fundort und Loot

Was bekomme ich für den Kampf? Eigentlich sind Weltbosse dazu da, den Schwierigkeitsgrad in Diablo 4 zu erhöhen. Das passiert allerdings in der Beta noch nicht. Hier dient der Weltboss lediglich als Härtetest.

Allerdings soll es hier besonders gute Belohnungen geben, etwa legendäre Gegenstände. Ob sie jedoch garantiert fallengelassen werden, können wir aktuell noch nicht sagen. Sobald wir Ashava selbst bekämpfen konnten, werden wir euch darüber informieren, was es beim Boss so gibt.

Wenn ihr Ashava selbst bekämpfen wollt, habt ihr noch ein paar Mal die Möglichkeit dazu. Auch zur Open Beta erscheint der Boss erneut:

Samstag, 25. März um 18:00 Uhr und 20:00 Uhr deutscher Zeit

Sonntag, 26. März um 07:00 Uhr und 09:00 Uhr deutscher Zeit (denkt an die Zeitumstellung)

Wenn ihr noch nicht Stufe 25 erreicht habt, hilft euch unser Guide beim schnellen Leveln:

Diablo 4: Schnell leveln in der Beta – So sichert ihr euch die Belohnungen