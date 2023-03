Diablo 4: In 4 Stunden auf Stufe 25 – So erreicht ihr schnell das Max-Level in der Beta

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Die Beta ist kurz, jedoch könnt ihr in dieser kurzen Zeit mit den richtigen Tricks das meiste rausholen. Habt ihr noch Infobedarf? Dann haben wir hier für euch alle wichtigen Infos der offenen Beta in 2 Minuten .

Warum lohnt sich diese Methode so richtig? Die Methode ist vor allem deshalb so gut, weil sie euch laut Reddit-Nutzer E_Barriick stets mit legendären Items versorgt. Obendrauf ist sie schnell zu erreichen und zeitsparend.

So könnt ihr schnell Stufe 25 erreichen: Der Reddit-User E_Barriick (via Reddit.com ) hat eine Methode herausgefunden, wie ihr in weniger als 4 Stunden das Max-Level der Beta erreichen könnt. Dazu müsst ihr Folgendes tun:

Die offene Beta für jeden, der an Diablo 4 interessiert ist, startet dieses Wochenende. Damit ihr jedoch jede der 5 Klassen schnell auf Level 25 testen könnt, hat ein Spieler eine einfache Methode entwickelt, wie ihr in 4 Stunden das Max-Level der Beta erreicht.

