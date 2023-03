Diablo 4: Emotes nutzen – Für Boni, Quests und Kommunikation

In Diablo 4 helfen Emotes bei der Kommunikation zwischen Spieler, ihr könnt damit aber auch bestimmte Quests lösen und sogar Boni einsacken. Alle Infos zu den Emotes gibt es hier auf MeinMMO.

Wie verwendet man Emotes? Das ist von eurem Eingabegerät abhängig:

Tastatur: Öffnet das Emote-Menü mit „E“ Nutzt das Mausrad, um den Emote-Tab zu wechseln

Controller: Öffnet das Emote-Menü mit „Steuerkreuz Oben“ Nutzt L1/R1 oder LB/RB, um den Emote-Tab zu wechseln



Was bringen Emotes? In Diablo 4 sind die Aktionen nicht nur für die Kommunikation unter Spieler gedacht. Tatsächlich bietet bereits die Beta einige Quests, in denen ihr Emotes braucht. Ihr könnt sogar Hunde streicheln, auch wenn Spieler davon abraten.

Zudem bietet euch das Emote-Rad die Option, zum Start eines Dungeons zurückzukehren.

Zusätzlich findet ihr immer wieder bestimmte Schreine, die euch unterschiedliche und teils verrückte Boni liefern. Interagiert mit den Schreinen, für einen Hinweis auf das gesuchte Emote. Die Schreine verbessern nicht euer Gameplay, sondern bringen eher Gold-Boni und Ähnliches:

Das richtige Emote bringt euch einen Bonus – Quelle: Reddit

Quests und Schreine verschleiern dabei oft ein wenig, welches konkrete Emote ihr für die Lösung braucht. Die Rätsel sind aber meist nicht sonderlich schwierig.

Habt ihr eine Neben-Quest, bei der ihr nicht wisst, was zu tun ist, dann denkt auch an die Emotes. So bekommt ihr in der großen Stadt Kyovashad beim ersten Besucht die Quest „Heben der Stimmung“ und braucht hier das Jubel-Emote.

Habt ihr ein Emote nicht in eurem Emote-Rad, öffnet das „Anpassen“-Menü und legt das gesuchte Emote auf einen der Plätze, um es einzuwechseln.

Diablo 4 führt viele MMO-Mechaniken in die Hauptreihe des Franchise ein und eine große Auswahl an Emotes dürfen da natürlich nicht fehlen. Besonders die „Shared World“ wird dabei kontrovers diskutiert.

Nicht jeder Spieler mag es, wenn plötzlich Fremde durchs Bild rennen. Wir haben bei Diablo mal nachgefragt, ob man das irgendwie umgehen kann: Diablo 4: Kann man die „Shared World“ irgendwann abschalten? Wir haben die Entwickler gefragt.

