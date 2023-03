Ihr könnt in Diablo 4 Hunde streicheln, aber Fans warnen: Tut es nicht!

Diablo 4 hat ein Feature, das für einige Fans jetzt schon als das Beste im Spiel gilt: Ihr könnt Hunde streicheln. Allerdings haben ein paar Spieler in der Beta herausgefunden, dass es besser ist, die Tiere in Ruhe zu lassen. Zumindest, wenn euch an ihnen gelegen ist.

Wie kann man Hunde streicheln? In einigen Städten in Diablo 4 streunen Hunde und Katzen herum. Diese könnt ihr streicheln, indem ihr euch nähert, sie einfach mit dem „Hallo“-Emote begrüßt. Wie Emotes funktionieren, wird euch in der Quest „Heben der Stimmung“ beigebracht. Hier der Kurz-Guide:

Nähert euch dem Tier

Öffnet das Aktionsrad (E auf PC, Steuerkreuz Oben auf PlayStation und Xbox)

Wählt die obere Option „Hallo“ im mittleren Menü

Euer Charakter kniet sich dann vor den Hund oder die Katze und streichelt das Tier. Ob es später einmal Pets gibt, die euch begleiten und die ihr streicheln könnt, ist noch nicht bekannt. Zumindest könnt ihr aber einen süßen Wolfswelpen mit euch herumtragen, wenn ihr die Beta spielt.

Allerdings haben einige Spieler auf Reddit herausgefunden, dass es nicht unbedingt gut ist, Hunde zu streicheln. Denn die Tiere werden dann etwas zu anhänglich.

Ihr findet in unserem Guide alle Infos zur Beta von Diablo 4. Die wichtigsten Details haben wir im Video für euch zusammengetragen:

„Du musst entscheiden, den Hund nicht zu streicheln. Das ist die wahre Hölle“

Darum solltet ihr Hunde nicht streicheln: Der Nutzer SodiumArousal erklärt auf Reddit, dass Hunde euch für eine gewisse Zeit folgen, wenn ihr sie gestreichelt habt. Sie laufen euch dann in den Städten hinterher – und auch außerhalb.

Folgen sie euch aus der Stadt heraus, wird es aber gefährlich. Sie können von den vielen Feinden angegriffen werden und sterben meist direkt nach einem Schlag. Ihr seid also direkt für den Tod des Tieres verantwortlich, wenn ihr es streichelt und dann weiter Questen geht.

Die Spieler beschweren sich teilweise darüber, jedoch eher im Spaß. Hunde streicheln zu können, aber es nicht zu dürfen, sei die wahre Hölle. Und man habe versagt, wenn man die Verantwortung übernehme und der Hund dann sterbe.

Katzen zu streicheln, dürfte übrigens recht sicher sein. Die eher eigensinnigen Tiere drehen sich nur auf den Rücken und lassen sich am Bauch kraulen, ziehen dann aber wieder ihrer Wege.

Wenn ihr euren eigenen tierischen Begleiter haben möchtet, könnt ihr euch in der Closed Beta und in der Open Beta einen Wolfswelpen als Transmog erspielen. Dazu müsst ihr lediglich Stufe 20 erreichen. Das geht leichter mit unserem Guide:

Diablo 4: Schnell leveln in der Beta – So sichert ihr euch die Belohnungen