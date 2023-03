Diablo 4: Kann man die „Shared World“ irgendwann abschalten? Wir haben die Entwickler gefragt

Wir erklären euch in einem kurzen Video 5 tägliche Aufgaben, um möglichst wenig Echtgeld in Genshin Impact zu verwenden.

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Dazu gehört, dass man während der Kampagne erst bestimmte Missionen abschließen muss, bevor die Welt zur Shared World wird. In den Social-Hubs, etwa den Städten, werdet ihr immer auf andere treffen. Und auch nach Abschluss der Kampagne sind überall in der Open World fremde Spieler unterwegs. Dungeons kann man aber komplett allein abschließen.

Aber man behalte dennoch die Spieler im Blick, die noch mit Skepsis auf das Feature blicken. So habe man bestimmte Spiel-Aspekte so angelegt, dass man seltener auf fremde Spieler trifft, wenn man das nicht unbedingt möchte.

Meine erste Frage drehte sich um die „Shared World“ von Diablo 4 und ob man sie irgendwann auch abschalten kann. In bestimmten Bereichen könnt ihr fremde Spieler treffen, was bei vielen Diablo-Fans nicht besonders gut ankommt.

