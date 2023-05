Diablo 4: Ashava zu schwer? So legt ihr den Weltboss noch vor Ende des Server Slams

Eine besondere Belohnung für Diablo 4 bekommt ihr nur, wenn ihr im Server Slam den Weltboss Ashava auf Stufe 20 tötet. Genau die macht aber vielen Spielern gerade Probleme. Ein eigentlich offensichtlicher Trick wird gerne übersehen, hilft euch aber enorm.

So legt ihr Ashava leichter: Stellt das Spiel auf World Tier 1. Beim Server Slam gibt es aktuell 2 Schwierigkeiten zur Auswahl, die sich auf die gesamte Welt auswirken. Tier 1 ist dabei die „normale“ Schwierigkeit und Tier 2 ist etwas härter.

Das Maximallevel ist allerdings bei diesem Test nur Stufe 20 statt 25 wie zuvor, was besonders Ashava deutlich schwerer macht. Viele Spieler, mich eingeschlossen, sind aber gewohnt, direkt auf Tier 2 zu spielen und vergessen das dann. Wenn ihr euch alle Belohnungen vom Server Slam sichern wollt, stellt also das World Tier um:

besucht dazu entweder die Statue in Kyovashad

oder stellt das World Tier in der Charakterauswahl um

Sogar der Assosciate Game Director Joe Piepiora gibt auf Twitter einen Wink mit dem Zaunpfahl und sagt, dass es 2 Schwierigkeiten gibt – und diese sich auf Ashava auswirken.

Übrigens: Wenn ihr nicht in einer Gruppe seid, solltet ihr auf keinen Fall im Kampf das Stadtportal nutzen. Sonst kommt ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit in eine andere Phase zurück und damit in einen anderen Bosskampf.

Wann kann ich Ashava noch bekämpfen? Bis zum Ende des Server Slams habt ihr noch 3 weitere Möglichkeiten, Ashava zu legen:

12:00 Uhr

15:00 Uhr

18:00 Uhr

Um 21:00 Uhr ist der Test dann zu Ende. In unserer Übersicht findet ihr alle Spawns, den Fundort und Tricks im Kampf gegen Ashava. Denkt daran, dass ihr Stufe 20 sein müsst, um euch die Belohnung zu sichern.

Fehlen euch noch Level? Mit unserem Level-Guide kommt ihr schnell auf Stufe 20. Im Video seht ihr den Kampf gegen Ashava aus Perspektive einer Jägerin:

„Es gibt keinen Grund, auf World Tier 2 zu spielen“

Die Schwierigkeit im Server Slam ist ein gutes Stück höher als in den Tests zuvor. Das liegt nicht nur an den 5 Leveln weniger (Ashava ist für Stufe 25 gedacht), sondern auch an einigen Nerfs. Der Nekromant etwa ist als ehemals stärkste Klasse plötzlich ziemlich schwach geworden.

Auf Twitter und Reddit diskutieren die Spieler deswegen, dass World Tier 2 eigentlich gar nicht sinnvoll ist. Außer härteren Gegnern hat man davon nichts. Das wäre nur dann sinnvoll, wenn man ohnehin schon gutes Gear hat – das aber auch seltener fällt.

Allgemein kommt der höhere Schwierigkeitsgrad aber gut an. Die Spieler freuen sich, wieder eine Herausforderung zu haben. Nur das Klassen-Balancing sei noch nicht ganz da, wo es sein sollte. Das wird sich aber vermutlich ohnehin erst nach Release wirklich eingrooven.

Der Server Slam ist laut vielen Fans bisher ein großer Erfolg, vor allem deswegen, weil der Test so stabil läuft:

