Fans von Diablo 4 flehen Blizzard an, eine ganz simple Funktion einzufügen – Aber so leicht ist das nicht

Seit Fans die Beta von Diablo 4 spielen konnten, kamen etliche Verbesserungsvorschläge auf den Tisch bei Blizzard. Viele davon betreffen Features, die im neuen Teil anders sind als im Vorgänger. In einem besonders heißen Fall fordern gerade Spieler einen Zoom-Faktor, aber ein Fan erklärt, warum das nicht so leicht ist, wie viele denken.

Um diese Funktion geht es: In einem großen Thread auf Reddit fordert ein Fan, dass Blizzard erlaubt, in Diablo 4 weiter raus zu zoomen. Das heißt: man soll die Kamera weiter vom Geschehen entfernen können.

Im Vergleich zu alten Teilen ist die Kamera in Diablo 4 etwas näher am Geschehen, zoomt aber etwa im Kampf gegen einen Weltboss automatisch weiter nach außen. Dort passiert aber auch viel mehr und es sind deutlich mehr Spieler beteiligt.

Das Problem am aktuellen Zoom-Faktor ist, dass nur relativ wenig auf dem Screen dargestellt wird, dafür aber detailreicher. Wer mehr Informationen will, etwa welche Gegner da von weit entfernt in euren Rücken ballern, muss sich näher in die Richtung begeben.

In unserem Hub findet ihr alle Infos zu Diablo 4. Im Kampf gegen Ashava seht ihr, wie sich der Kamera-Zoom verändert:

Warum ist das nicht so leicht? Der Ärger über den Zoom ist recht groß und ruft Reaktionen auf den Plan wie jene, dass Gegner der Idee doch einfach anderen ihren Wunsch lassen sollen. Ein Nutzer erklärt aber im Detail, warum das Feature wohl nicht kommen wird.

Hawkwise83 ist laut eigenen Angaben selbst Level-Designer und seit 16 Jahren im Gaming-Business. Er sagt, ein fester Zoom sorge dafür, dass das Spiel fair für jeden sei – zumal Diablo 4 PvP bietet, auch wenn das ohnehin unfair sein wird. Das sei aber nicht der einzige Faktor:

Die gesamte Welt wurde für diese Kamera designed. Kamera-Sicht, Entfernung, Field-of-View, all das hat einen riesigen Einfluss aufs Level-Design. Die Maps sind um diese Kamera herum erschaffen. Auch Content-Wiedererkennung, das visuelle Verständnis der Spieler und so etwas. […] Vielleicht ist es okay, hier ein wenig raus zu zoomen, ich habe diese Level nicht gemacht. Aber ich vermute, das führt zu Problemen. Ich habe an RTS gearbeitet, und verdammt nochmal alles war abhängig von der Kamera. […] Diablo hat eine ähnliche Kamera wie ein RTS. Hawkwise83 auf Reddit

Der Nutzer bekommt viel Zuspruch mit hunderten Upvotes und Kommentaren, die ihm beipflichten. Ob Blizzard sich noch anders entscheidet und doch einen Zoom einfügt, bleibt abzuwarten.

Einige Features von Diablo 4 sorgen für Verwirrung

Seit den Open-Beta-Tests haben Spieler einige Kritik an Diablo 4 gefunden oder Entscheidungen seitens Blizzard, die niemand so recht nachvollziehen konnte. So ist neben dem Zoom auch etwa das Map-Overlay ein Thema. Blizzard sagte aber schon, dass Map-Overlay nicht kommen wird.

Einer der größten Kritikpunkte war allerdings das Design einiger Charaktere, konkret von Druiden und Totenbeschwörern. Während die Nekromanten seltsam, aber irgendwie passend krank und schmächtig wirken, sind Druiden vielen Fans einfach zu dick. Dazu hat uns Blizzard schon Fragen beantwortet:

Ein wichtiger Punkt war auch die Schriftart, die Fans gestört hat. Hier hat Blizzard bereits eingelenkt: zu Release wird der Font etwas passender. Das sorgte für viel Erleichterung in der Community.

Ansonsten kamen die Tests aber zum allergrößten Teil äußerst positiv an und viele Fans freuen sich auf den Release, trotz kleinerer Makel. Einige beteuern sogar, dass sie zwischen Beta und Release keine Freude mehr an anderen Spielen hätten. Glücklicherweise steht noch ein letzter Test für alle an, bei dem es sogar noch neue Belohnungen gibt:

