Der Weltboss in Diablo 4 ist so hart, er vermöbelt sogar den Chef persönlich – Kriegt freundliche Tipps von Spielern

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

„Wenn du als Fern- oder Nahkämpfer spielst, solltest du direkt hinter ihm in der Mitte stehen und wirst von keiner einzigen Attacke getroffen. […] Sobald du sein Muster verstanden hast, ist es tatsächlich sehr einfach, keinen Schaden zu nehmen“, rät ein Nutzer. Er merkt an, dass es keinen Sinn mache, sich über etwas aufzuregen, das man nicht kontrollieren kann.

Der Tweet des Entwicklers wurde in einem Subreddit zu Diablo 4 aufgegriffen. In den Kommentaren bekam er daraufhin zahlreiche Tipps von Spielern, die Ashava bereits bewältigen und sich die Belohnung sichern konnten.

Den Kampf sei an sich in Ordnung gewesen, aber der Gruppenschaden generell zu gering. So viel Zeit wolle sich der Kommentarschreiber in einer Beta nicht dafür nehmen müssen.

Was war Fergussons Problem? Nicht nur die Spieler, sondern auch der General Manager des Diablo Franchise persönlich hatte ganz schöne Probleme mit Ashava. In einem Tweet vom 14. Mai schrieb Furgusson:

Viele Spieler rüsteten sich also mit ihren stärksten Fähigkeiten und Tränken aus, um Ashava entgegenzutreten. Eine gute Strategie war es außerdem, vorab das Spiel auf World Tier 1 zu setzen und den Boss in einem geringeren Schwierigkeitslevel zu legen.

Der riesige Boss setzte den Kämpfern also so richtig zu – und das auch noch auf Zeit. Das sorgte dafür, dass man ziemlich ins Schwitzen kommen konnte.

Was war die besondere Herausforderung mit dem Weltboss? Dadurch, dass das Maximallevel für Charaktere in der vergangenen Beta auf 20 verringert wurde, war der Weltboss Ashava ganze 5 Level über den Spielern.

Die Beta von Diablo 4 war ein voller Erfolg und konnte Spieler begeistern, aber auch auf Trab halten. Für einige stellte der Weltboss Ashava eine enorme Herausforderung dar. So auch für den Entwickler Rod Fergusson, der sich auf Twitter an die Spieler wandte.

