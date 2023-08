Diablo 4: Wir sprachen mit dem Chef und er hat uns quasi verraten, welche Klassen noch kommen

Mit Find Your Next Game wollen wir von MeinMMO euch zusammen mit unseren Kollegen von GameStar und GamePro neue Spiele vorstellen und persönliche Gaming-Geschic...

Auch in diesem Jahr findet die gamescom erneut in Köln statt. Sie gilt als einer der größten Videospielmessen der Welt und beginnt 2023 mit der Opening Night Li...

Laut Wilson und Fergusson solle man sich darüber gerade beim Leveln einfach keine Gedanken machen. Bis etwa Stufe 50 sei es am besten, man spiele einfach und habe Spaß: nehmt, was cool aussieht und probiert herum. Erst auf Weltstufe 4 werde es dann wichtig, richtige Builds zu bauen.

Nach den eher gemischten Meinungen zu Season 1 ist die Stimmung in der Community eher gedrückt. Die Chefs erklären aber, dass die kommende Season 2 etliche Verbesserungen mit sich bringt und auf dem aufbauen kann, was in Season 1 etwa noch ausbaufähig war:

Als wir über die 5 Klassen sprachen, ging es nicht nur um Fan-Favoriten aus der Vergangenheit, sondern auch darum, was die dominanten Spielstile sind. […] Man sieht sich an, was die verschiedenen Spielstile sind und wie die Leute sie erleben wollen.

