Fans meckern vor Release von Diablo 4 über Diablo 3, fordern jetzt Features zurück: „Gebt es zu, ihr wollt die Systeme“

Über die Build-Vielfalt in Diablo 4 wird mindestens seit dem Release heiß diskutiert. Jetzt wird erneut ein Vergleich zu Diablo 3 gezogen und ein Spieler glaubt: Ihr wollt die alten Systeme zurück.

Auf Reddit schreibt der Nutzer Feather_Sigil am 3. August, dass er das Gefühl habe, die Spieler wollen nicht stundenlang Gold farmen, um ihre Builds ändern zu können. Sie wollen außerdem frei experimentieren können und vor allem eine größere Build-Vielfalt.

Die Spieler sollen es zugeben: Sie wollen die Systeme aus Diablo 3 zurück (via Reddit).

Die Builds sind ein Thema, über das viel diskutiert wird. Um das Beste aus eurem Build herauszuholen, solltet ihr unbedingt diese beiden Einstellungen aktivieren:

„Gebt es einfach zu“

Wie kommt der Spieler darauf? Der Reddit-Beitrag von Feather_Sigil trägt die Überschrift: „Gebt es einfach zu: Ihr möchtet das Fähigkeiten- und Respec-System von D3.“ Er fasst zusammen, was die Spieler von Diablo 4 seiner Meinung nach am meisten kritisieren und fordern würden.

Er schreibt in seinem Beitrag:

Ihr möchtet nicht stundenlang Gold farmen müssen, nur um Builds ändern zu können. Ihr möchtet es jetzt sofort ohne Kosten tun können, damit ihr frei experimentieren und herausfinden könnt, was am besten für euch und den Loot funktioniert. Ihr möchtet nicht eure Finger abnutzen, indem ihr einen Fähigkeitenbaum millionenfach anklickt, nur um eine Illusion von Fortschritt zu bekommen. Ihr möchtet alles, was ihr tun könnt, klar vor euch haben, damit ihr einfach vergleichen und wechseln könnt. (Ihr möchtet auch keinen enormen und unverständlichen Fähigkeitenbaum, bei dem ihr vielleicht fünf von Hunderten von Knotenpunkten zurücksetzen könnt und bei dem eine ganze Community benötigt wird, um die optimalen Pfade herauszufinden.) Ihr möchtet keine binären Fähigkeitszweige, die nur ändern, wie sich eine Fähigkeit im Hintergrund verhält. Ihr möchtet Build-Vielfalt. Ihr möchtet 6 Variationen jeder Fähigkeit haben, die beeinflussen, wie sie im Gameplay funktioniert und wie sie aussieht, klingt und sich anfühlt. Gebt es einfach zu. Feather_Sigil am 3. August via Reddit

Das sagen andere Spieler dazu: Unter dem Beitrag finden sich aktuell über 2.000 Kommentare, in denen die Nutzer über die Build-Vielfalt und das Respec-System in Diablo 4 diskutieren. Viele Nutzer kommentieren, dass sie das Neuverteilen im Paragon-Board lästig finden und ihre Builds gerne speichern würden.

Das Rückerstatten kostet zudem viel Gold. Für das Zurücksetzen aller Paragon-Punkte auf Level 100 zahlt man um die 8 Millionen Gold, wie ein Spieler berichtet.

Nicht nur die hohen Goldkosten seien ein Problem. Alle Punkte einzeln anzuklicken, um sie zurückzuerstatten, sei noch viel nerviger. Der Aufwand sei für viele zu groß – so würden sie eher einen neuen Charakter erstellen, als Skills und Paragon-Punkte umzurüsten.

Die Entwickler sagen: Ab einem bestimmten Punkt soll es sogar besser sein, einen neuen Charakter anzufangen.

Spieler kritisieren mangelnde Build-Vielfalt in Diablo 4

Der Nutzer nodlimax erinnert sich an „hitzige Diskussionen“, die er während der Beta im Forum von Diablo 4 erlebt habe: „Die Leute behaupteten ‘D4 hat mehr Build-Vielfalt als D3’, aber niemand konnte ordentlich erklären, wie oder warum.“ (via Reddit).

In Diablo 3 habe es laut nodlimax allein durch die Runen mehr Optionen in den Builds gegeben. Auch habe er festgestellt, dass Barbaren-Spieler immer die gleichen 6 Fähigkeiten ausgerüstet haben. „Ich sehe nicht, wo die angebliche Build-Variation in D4 ist.“

Er ergänzt: „Es ist die Illusion der Wahl. Die Leute treffen eigentlich keine Entscheidungen, aber sie denken, sie tun es, was sie dann denken lässt, dass ‘es Variation gibt’, während es in Wirklichkeit kaum welche gibt.“

Corwyntt merkt an, dass die Spieler in Diablo 4 eine Auswahl zwischen zwei Wegen bei jeder Fertigkeit haben. In Diablo 3 habe man „zumindest etwa fünf Möglichkeiten für eine Fertigkeit.“ Einzelne Nutzer loben die Rüstkammer aus Diablo 3. Sie habe ausreichend Platz geboten, Truhenplätze in der Season zu reservieren, um zwischen Klassen und verschiedenen Builds wechseln zu können – ohne Platzmangel.

Andere Nutzer schreiben, dass Diablo 4 nicht genug Fertigkeitspunkte hergibt, um Fertigkeiten nach ihren Wünschen aufzuleveln. Mehrere Nutzer ergänzen, sie wünschen sich unbegrenzte Paragon-Punkte, auch über Level 100 hinaus, sodass die weiterhin im Paragon-Board verteilt werden können.

Die Diskussionen über die Build-Vielfalt, Paragon-Punkte und den Mangel an Gold und Platz für Items werden vermutlich nicht aufhören. Vor allem auf Reddit wird viel über Diablo 4 geschimpft.

Ein Spieler konnte die sonst so negative Community kürzlich mit seinem Beitrag erheitern:

Diablo 4: Spieler legt seine Frau rein, erheitert damit die Community, die sonst nur meckert