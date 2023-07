Diablo 4: Spieler legt seine Frau rein, erheitert damit die Community, die sonst nur meckert

Mit der Ankündigung über den Patch 1.1.1 haben sich die Entwickler von Diablo 4 Lob eingefahren. Nur auf Reddit wurde fast ausschließlich gemeckert. Ein Spieler konnte die sonst so negative Community jetzt mit seinem Beitrag erheitern.

Ein Spieler postete am 28. Juli 2023 einen Beitrag auf Reddit und schaffte es, die Community zu erheitern. Er legte seine Frau in Diablo 4 rein und konnte dadurch die Stimmung in dem sonst so negativen Subreddit erhellen.

Auch der Gameplay-Trailer zu Season 1 in Diablo 4 bekam von der Community sein Fett weg:

„Ich habe gesagt, dass sie sich anstellen muss. Und sie hat es gemacht.“

So erheiterte der Spieler die Reddit-Community: In seinem Beitrag schreibt der Nutzer 87CoCo, dass er seiner Frau gesagt habe, sie müsse sich in die Schlange stellen, wenn sie den Schmied in Diablo 4 ansprechen wolle.

„Ich habe meiner Frau, die neu im Gaming ist, gesagt, dass sie sich in die Schlange stellen muss, um den Schmied zu benutzen. Und sie hat es gemacht“, schreibt 87CoCo in der Überschrift des Beitrags. „Sie stand gute 30 Sekunden dort, bis ich anfing zu lachen“, ergänzt er im zugehörigen Text.

Seine Frau sei neu im Gaming-Bereich. Zwar habe sie den Schmied schon einmal angesprochen, aber es habe dieses Mal nicht geklappt, was anscheinend an einem doofen Zufall lag (via Reddit). Der Post im Subreddit verzeichnet aktuell 3.200 Upvotes, über 430 Kommentare und mehrere Auszeichnungen.

Hier seht ihr, wie ihr Spielcharakter neben anderen Spielern beim Schmied steht:

„Sag ihr, sie ist bezaubernd“

Wie reagiert die Community? 87CoCo erhält zahlreiche Kommentare dazu. Einige Nutzer berichten von eigenen Situationen, in denen sie ihre Partner und Freunde getrollt haben. Andere fragen scherzhaft, ob die Frau noch single sei und ob eine Gaming-Ehefrau auch RGB-Beleuchtung habe.

Ein Kommentar mit über 400 Upvotes kommt von Hamilton-Beckett:

Das erinnert mich daran, als einer meiner Freunde […] nach mir mit Diablo 4 anfing. […] Ich kam auf dem Pferd angeritten und sagte: „Steig auf, geht schneller!“ Er sagte: „Cool!“, und kam näher. Stand da eine Weile, lief ein paar Mal um das Pferd herum, und sagte: „Was soll ich hier machen, es funktioniert nicht, verdammt BLIZZARD?!“ Dann musste ich lachen. Er sagte: „Ich kann gar nicht auf dem Pferd reiten, richtig?“ via Reddit

Pixelhouse18 hat eine ähnliche Story auf Lager. Seine Freunde seien seinem WoW-Spiel beigetreten und haben gefragt, ob sie auf den Pferden reiten können. Er habe geantwortet: „Geht hinter das Pferd und drückt Alt+F4, um aufzusteigen.“ Als sich das Spiel schloss, seien sie in Gelächter ausgebrochen.

Brolex-7 kommentiert den Beitrag mit „Sag [deiner Frau], sie ist bezaubernd.“ Rivallss schreibt: „Du bist das wahre Böse in Diablo. Lilith ist im Vergleich zu dir gut.“

87CoCo kommentiert seinen Post abends mit: „Hey Leute. […] Es begeistert mich, dass es euch zum Lachen gebracht hat. Meine Frau hat es mit Humor genommen! Danke für die Auszeichnungen. So etwas habe ich noch nie bekommen. Wie kann ich die jetzt einlösen und reich werden?“

Akmeister lobt 87CoCo für seinen Beitrag: „Dies ist der beste Beitrag, den dieses Subreddit je gesehen hat.“

Zumindest konnte der Beitrag die Stimmung erhellen. Wenn man durch das Subreddit von Diablo 4 scrollt, stößt man auf viele negative Beiträge. Beim Campfire Chat haben die Entwickler den neuen Patch vorgestellt und viel Lob bekommen. Nur auf Reddit wurde daraufhin überwiegend gemeckert:

