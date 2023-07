Diablo 4: „Hab’s gemacht, damit ihr es nicht tun müsst“ Spieler testet, wie viel Gold ein Paragon-Reset auf Level 100 kostet

Mit dem Rengoku-Event zieht neuer Content in Rainbox Six Siege ein – euch erwarten Ninjas, Wurfmesser und ein exklusiver Spielmodus.

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Gold müsst ihr in der Season aber erst neu farmen. Um einen Build zu testen, könnt ihr also bereits auf eure ausgestatteten „Mains“ zurückgreifen und hier experimentieren, bevor ihr Gold in der Season verschwendet. Mehr dazu findet ihr hier:

Ihr werdet zwar auf dem Weg zu Stufe 100 einiges an Gold ansammeln, allerdings braucht ihr dieses auch dringend für andere Dinge wie das Entfernen von Aspekten von Legendarys oder das Umschmieden von Items. Besonders letzteres geht schnell in die Millionen.

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Was kostet es, einen Charakter neu zu bauen? Der Nutzer TSXWave hat auf Reddit all seine Paragon-Punkte zurückgesetzt. Er zahlt dabei 39.317 Gold pro Punkt:

Die Talente eines Charakters in Diablo 4 zurückzusetzen, soll richtig teuer werden. Ein Spieler auf Stufe 100 hat nun sein Gold in die Hand genommen und es einmal komplett ausprobiert, um seine Erkenntnis mit der Community zu teilen.

Insert

You are going to send email to