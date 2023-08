Diablo 4: Chef spricht über Fehler nach Release und Kritik der Fans: Erklärt, was schiefgelaufen ist

Song of Nunu schickt die zwei Champions Nunu und Willump auf eine Reise durch Wildnis von Freljord und kündigt weitern Charakter an.

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Song of Nunu bringt einen Fan-Liebling aus League of Legends ins Spiel

Es klingt, als wolle man jetzt vom Hype-Modus in den Verwaltungs-Modus gehen und in Zukunft deutlicher und klarer kommunizieren, wann welche Änderungen kommen oder überhaupt möglich sind. Zudem wolle man Schnellschüsse vermeiden und eine Lösung erst zu Ende denken, bevor sie ins Spiel kommt.

Wir haben erkannt, dass es ein Problem des Erwartungsmanagements war und wir mussten uns das eingestehen und erkennen, dass wir die Patch Notes früher herausgeben müssen. Wir haben die Patch Notes in dem Moment veröffentlicht, in dem der Patch herauskam. Wir haben keine Livestreams gemacht, um darüber zu sprechen.

Einerseits hatte man also seine eigenen Vorstellungen davon, was gut bei den Spielern ankommt und andererseits hat man Änderungen überhastet eingeführt. Die hohe Taktrate und die Art der Updates und Patches nach Release habe dann wieder zu bestimmten Erwartungen bei den Spielern geführt.

Wir haben versucht, uns ein wenig schnell zu bewegen, wir haben versucht, sehr reaktionsschnell und agil zu sein. Wir dachten uns also: ‘Hey, wir haben zwei Drittel einer Lösung. Also geben wir ihnen die zwei Drittel, und das andere Drittel machen wir später’. Und das hat sich nicht zu unseren Gunsten ausgewirkt.

Im Interview klingt es beinahe so, als hätten sich die Entwickler in einen Erfolgsrausch gearbeitet und man sei dann zu sehr von den eigenen Vorstellungen ausgegangen. Auf die negativen Reaktionen nach Season 1 angesprochen, sagte Fergusson:

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Auf der gamescom hat Diablo-Chef Rod Fergusson ein Interview mit der US-Seite GamesRadar+ geführt und dabei verraten, wie man in Zukunft solche Reaktionen der Spieler vermeiden möchte ( via gamesradar.com ).

Warum steht Diablo 4 in der Kritik? Spätestens mit dem Start der Season 1 wurde die Kritik am Action-RPG immer lauter. Schon vorher kritisierten eine Menge Viel-Spieler das Endgame , nach dem Patch der Season 1 waren es aber auch viele „Normalos“, die sich der Kritik anschlossen.

Aktuell tummeln sich viele Entwickler auf der gamescom 2023 und auch Rod Fergusson, General Manager vom Diablo-Franchise, ist vor Ort. In einem Interview sprach er über die Kritik der Fans an Diablo 4 – lest seine Aussagen auf MeinMMO und was das für die Zukunft von Diablo 4 bedeuten könnte.

Insert

You are going to send email to