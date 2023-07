Diablo 4: Spieler meckern jetzt über die Klasse, die eben noch die beliebteste überhaupt war

Die Zauberer-Klasse in Diablo 4 frustriert die Spieler und sorgt für Unmut. Dabei war sie nach dem Release die beliebteste Klasse im Spiel.

Auf Reddit schreibt ein Nutzer am 16. Juli über seine Erfahrungen mit der Zauberer-Klasse in Diablo 4, die er für 330 Stunden gespielt habe und zieht das Fazit, dass er die Klasse für mindestens 2–3 Seasons nicht mehr spielen werde.

Am 20. Juli startet Season 1 in Diablo 4.

„Die Klasse fällt auseinander“

Worüber meckern die Spieler? Im Subreddit von Diablo 4 schreibt der Nutzer HiTmAn4777 über die Zauberer-Klasse, die er für 330 Stunden gespielt hat. Er merkt an, dass er enorme Schwierigkeiten habe, mit seinem Zauberer Alptraum-Dungeons über Level 70 zu bewältigen (via Reddit).

Als Zauberer schaffe er es kaum, Verwundbarkeit bei Gegnern auszulösen, was aber wichtig für einen hohen Schaden ist. Die Paragon-Boards seien enttäuschend, es gebe kaum legendäre Knoten, die der Klasse wirklich viel bringen. Zudem gebe es nur wenige Unique-Items, mit denen man sich einen guten Build erstellen könne.

Andere Spieler bedanken sich für seinen konstruktiven Beitrag, viele stimmen ihm zu. Klingon_Bloodwine schreibt: „Die Klasse fühlt sich während der Kampagne und in den frühen Weltstufen bis T3 gut an, aber fängt wirklich an auseinanderzufallen, sobald man T4 erreicht.“ (via Reddit).

Am 10. Juli postet Ggthefiree2 ein „Zauberer-Starterpack“ im Subreddit von Diablo 4 (via Reddit). Dies beinhaltet unter anderem die Meldung über den Tod des Spielcharakters, eine leere Mana-Anzeige, mangelnde Vielfalt an Build-Möglichkeiten und das ewige Warten auf Patch-Notes:

In einem weiteren Reddit-Beitrag von AdhesivenessSolid562 schreibt auch er darüber, dass es häufig Mana-Probleme gebe, insbesondere im frühen Spiel (via Reddit). Zudem habe er enorme Probleme ab Level 60 in Alptraum-Dungeons, die andere Klassen auf gleichem Level aber leicht bewältigen können.

DegenDreamer reagiert auf seinen Beitrag mit „I’m low on precious mana“ („Mir geht wertvolles Mana aus.“), was ein bekanntes Zitat der Zauberer und Zauberinnen in Kampfsituationen in Diablo 4 ist. Für den Kommentar erhält er 345 Upvotes (via Reddit).

Die Kommentare auf Reddit zeigen, dass die einst beliebteste Klasse in Diablo 4 viele Spieler enttäuscht hat. Ob der neue Patch einen brauchbaren Buff für die Zauberer und Zauberinnen einbringen wird, bleibt abzuwarten – viele Spieler haben aktuell Zweifel daran.

Season 1 in Diablo 4 startet am 20. Juli.

