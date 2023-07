Diablo 4: Blizzard nerft starken Zauberer-Build so sehr, dass es wirkt, als hätten sie ihn aus dem Endgame gelöscht

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

„JarrodAHicks“ schreibt dazu, dass er während der Kampagne von Diablo 4 wirklich Spaß mit dem Hydra-Build gehabt habe (via Reddit ). Als er zu einem Frost-Build gewechselt sei, wäre ihm jedoch die große DPS-Differenz aufgefallen. Auch habe er in Weltstufe 3 wirklich Schwierigkeiten gehabt, genügend Schaden mit seinen Hydras aufzubauen.

Was sagen die Spieler? Auf Reddit wird das Thema unter anderem von dem Spieler „1990feels“ angesprochen. Dort schreibt er, dass es „sicherlich Spaß macht, einen Hydra-Build zu spielen. Ach wartet, Blizzard hat ihn generft […] und aus dem Endgame gelöscht.“ (via Reddit ).

Was wurde generft? Zwar gibt es immer noch die Fähigkeit, Hydras herbeizurufen, allerdings verursachen diese aktuell nur sehr wenig Schaden. Auch sei die Dauer, in der sie die Zauberer unterstützen, zu gering, um wirklich etwas ausrichten zu können, sagen Kritiker (via Dot Esports ).

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Insert

You are going to send email to