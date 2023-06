Diablo 4: Zauberer-Spieler schimpfen über unfairen neuen Patch – „Der reiche Cousin bekommt ein Steam Deck und du nur Socken“

Wir haben euch in einem kurzen Video zusammengefasst, wie ein YouTuber durch seinen Bann in Fortnite noch erfolgreicher wurde.

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Doch ein User geht davon aus, dass der Buff das Balancing durcheinanderwerfen würde und Blizzard den Zauberer deshalb nicht mehr anrühren würde. Wir dürfen gespannt sein, was Blizzard in den kommenden Patches bereithalten wird.

Es bleibt abzuwarten, ob Blizzard einen Hotfix nachreicht und weitere Änderungen am Zauberer vornimmt. In der Vergangenheit hat Blizzard schon oft auf das Feedback der Community gehört, weshalb eine Chance besteht, dass die Verteidigung des Zauberers nachträglich gebufft werden könnte.

Was stört Spieler am Zauberer? Zum einen stören sich viele Spieler daran, dass der Zauberer keine defensiven Buffs erhalten hat. Der Zauberer könne zwar guten Schaden austeilen, doch gerade im direkten Kampf hat er aufgrund seiner geringen Verteidigung wenig Chancen, gegnerische Angriffe zu überstehen.

Im Vergleich zu anderen Klassen soll der Zauberer die geringsten Buffs erhalten haben, weshalb viele Spieler nun überlegen, eine neue Klasse anzufangen. So diskutieren sie deshalb, zu welcher der anderen vier Klassen sie wechseln sollten (via reddit.com ).

Was ist mit dem Zauberer passiert? Die gesamten Patch Notes findet ihr in unserer MeinMMO-Übersicht . Für den Zauberer wurden im Allgemeinen folgende Änderungen vorgenommen:

