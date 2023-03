Diablo 4: Zauberin-Guide – Stärken, Schwächen und Talente der Klasse

In Diablo 4 könnt ihr als Zauberin mit verschiedenen Elementen das Schlachtfeld überziehen. So mächtig die Klasse auch ist, schwächen besitzt sie auch. Wir zeigen euch deshalb alles Wichtige zur Zauberin und mit welchen Talenten und Stärken ihr momentan rechnen dürft.

Was kann die Zauberin? Die Zauberer-Klasse ist mächtig und kann in verschiedenen Situationen ihre komplette Zerstörungswut entfesseln. Aus sicherer Distanz haltet ihr entweder viele Gegner gleichzeitig in Schach oder drückt eine Menge Schaden auf einen Boss. Zusätzlich habt ihr eine Auswahl an drei verschiedenen Elementen:

Feuer

Blitz

Frost

Alle haben ihre Vor- und Nachteile, doch je nach Build entfalten sie ihre wahre Stärke im Kampf. Wir zeigen euch deshalb alle Stärken, Schwächen und bekannten Talente der Zauberin in unserer kurzen Übersicht, damit ihr für die Beta und den Release top informiert seid.

Zauberin-Guide – Stärken, Schwächen und Talente

Wo liegen die Stärken der Zauberin? Die Stärken der Zauberin liegen vor allem im Fernkampf und ihren hohen Überlebenschancen. Ihr könnt aus sicherer Entfernung die ganze Map mit euren Zaubern belegen, während ihr euch in heiklen Situationen flink in Sicherheit begeben könnt.

Der Mix zwischen hohem Schaden, flexiblen Bewegungsmöglichkeiten und der sicheren Kampfdistanz macht die Zauberin zu einer guten Wahl für Anfänger.

Die Zauberin mit der Kraft der Elemente

Was sind die Schwächen der Zauberin? Auch wenn die Zauberin guten Schaden verursachen kann, so sind ihre Buffs für eine große Truppe sehr begrenzt. Zusätzlich seid ihr auf euer Mana angewiesen. Wenn dieses leer ist, dann geht bei euch schnell das Licht aus. Zu guter Letzt ist der Nahkampf für euch meist der sichere Tod, denn obwohl die Zauberin tödlich ist, so sind ihre nicht vorhanden Nahkampfangriffe es nicht. Bleibt deshalb immer auf Abstand.

Welche Talente besitzt die Zauberin? Die Zauberin kann die Macht des Feuers, der Blitze oder des Frosts zu ihrem Vorteil manipulieren. Dadurch könnt ihr Gegner verbrennen, verlangsamen oder schocken, um sie dadurch sogar für 2 Sekunden angriffsunfähig zu machen.

Zusätzlich habt ihr als Zauberin das Privileg, weitere Slots für eure Zauber zu erhalten, um noch mehr Fähigkeiten darin zu deponieren.

Obendrauf könnt ihr mit euren Ultimates einen Schneesturm herbeirufen, Meteoriten beschwören oder ihr ladet euch sogar elektrisch auf, damit eure Blitz-Fähigkeiten mehr Schaden bewirken. Sollten euch jedoch Gegner zu Nahe kommen, so könnt ihr euch auch defensiven Zaubern bemächtigen:

Teleportation – Teleportiert euch in eine beliebige Richtung

Flammenschild – Hüllt euch für 2 Sekunden in Flamen und macht euch Immun

Eis-Rüstung – Hüllt euch in Eis und erzeugt ein Schild, das 30 % dem entspricht, wie groß eure Basis-HP ist, zusätzlich werden 10 % vom Kälte-Schaden, den ihr bewirkt, auf dieses Schild übertragen

Eis Nova – Erzeugt eine Eisflut, mit der ihr für 2 Sekunden eure Gegner einfrieren könnt

Fazit zur Zauberin – Für wen eignet sich die Klasse? Die Zauberin eignet sich vor allem für Spieler, die gerne aus der Entfernung Schaden bewirken wollen und Lust haben, das komplette Schlachtfeld mit Elementen zu überziehen. Vor allem Anfänger werden mit dieser Klasse gut zurechtkommen, da ihr viele Möglichkeiten habt euch im Zweifelsfall zu schützen oder zu fliehen.

Das war ein kurzer Überblick über die Zauberin, was sie drauf hat und was ihre Stärken und Schwächen sind. Seid ihr überzeugt oder möchtet ihr lieber mit einer anderen Klasse durchstarten? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!

In Diablo 4 haben alle 5 Klassen besondere Mechaniken – Wir erklären sie euch