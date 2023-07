Diablo 4: Heute startet Patch 1.1 für Season 1 – Das müsst ihr zum Update vom 18.07. wissen

Schon heute liefert Blizzard alle kommenden Änderungen und Neuerungen für Season 1 in Diablo 4. Damit ihr also nicht ins Unbekannte springt, zeigen wir euch in unserer Übersicht, was ihr heute wissen müsst.

Was ist das für ein Update? Es handelt sich hier um den Preload zur ersten Season von Diablo 4. Die Saison der Boshaftigkeit startet am 20. Juli 2023 um 19 Uhr. Das Update soll also vorbereitend schon im Vorfeld veröffentlicht werden, damit das Spiel von den Änderungen profitiert und neue Items im ewigen Realm ausprobiert werden können.

Wir zeigen euch nun nähere Infos zum Update und aktualisieren unseren Artikel, sobald neue Infos veröffentlicht werden.

Ihr habt das Video zu Season 1 verpasst? Dann haben wir den passenden Trailer zu Diablo 4:

Alles Wichtige zum Update 1.1 in Diablo 4

Wann beginnt der Patch? Der Download ist bislang noch nicht verfügbar. Blizzard selbst spricht von Patch 1.1 der im Laufe des Tages veröffentlicht werden soll. Wir schätzen jedoch, die Veröffentlichung ist eher am Abend gegen 19 Uhr. Bei neuen Infos werden wir diesen Part aktualisieren.

Wie groß ist der Download? Zur Größe des Updates lässt sich noch nichts sagen. Der Community Director Adam Fletcher spricht aber von über 6600 Wörtern an Patch Notes (via twitter.com), die Spieler zu erwarten haben. Es ist also klar, dass ihr einiges erwarten könnt. Bei neuen Infos werden wir diesen Part aktualisieren.

Gibt es sofort Änderungen? Ja, denn Spieler auf den ewigen Realms können schon im Vorfeld von den Fixes, Balance-Changes und neuen Items profitieren. Blizzard hat schon in einem Stream vor der Veröffentlichung von Season 1 bekannt gegeben, dass nicht saisonale Helden von den Änderungen früher profitieren können.

Bezüglich der Saison-Reise und dem Battle Pass können wir noch nichts sagen. Es ist nicht klar, ob diese schon inspiziert werden können oder erst dann zur Schau gestellt werden, wenn der 20. Juli angebrochen ist. Wir müssen uns also gedulden, bis das Update da ist.

Gibt es Patch Notes? Noch nicht. Sollten aktuelle Patch Notes folgen, werden wir euch diesbezüglich schnellstmöglich informieren.

Seid ihr gespannt auf das 1.1 Update von Diablo 4? Lasst uns gerne in den Kommentaren erfahren, ob ihr schon für Season 1 vorbereitet seid.

Diablo 4 Season 1: 6 Dinge, die ihr vor dem Start tun solltet