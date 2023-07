Diablo 4 Season 1: 6 Dinge, die ihr vor dem Start tun solltet

In Diablo 4 startet Season 1 in nur wenigen Wochen und wer denkt, man sollte sich nicht vorbereiten, der irrt sich. Wir zeigen euch 6 Dinge, die ihr vor dem Start von Saison 1 tun solltet, damit ihr zum Release gut vorbereitet seid.

Wann startet Season 1? Blizzard hat seine Fans in seinem letzten Dev Stream über Saison 1 aufgeklärt. Diese soll am 20. Juli 2023 stattfinden und heißt “Saison der Heimtückischen”. Dabei sollen Spieler eine neue Mechanik bekommen sowie Items nachjagen können. Nähere Infos diesbezüglich findet ihr in unserer Übersicht.

Vor dem Release habt ihr also noch genug Zeit, um Vorbereitungen zu treffen und Vorteile für euch und euren kommenden Saison-Helden zu sicher. Wir zeigen euch deshalb 6 Dinge, die ihr vorher erledigen solltet.

Habt ihr den Trailer zu Season 1 verpasst? Keine Sorge, hier ist er:

1. Die komplette Map aufdecken

Warum sollte ich das tun? Blizzard hat in seinen Dev Streams öfter betont, dass euer Fortschritt bezüglich der entdeckten Gebiete auf eurer Karte und eurem Reown auf euren Saison-Helden transferiert werden. Besitzt ihr also vor dem Start von Saison 1 einen Helden mit einem solchen Fortschritt, müsst ihr euch zum Release von Saison 1 nur noch mit ihm anmelden.

Das System erkennt euren Fortschritt dann an und speichert diesen Accountweit auf allen kommenden Helden ab. So startet ihr also schon mit einer voll sichtbaren Karte und einem großzügigen Bonus in euren Stats.

2. Alle Statuen von Lilith finden

Was bringt mir das? Bei den Statuen von Lilith gilt dasselbe Spiel wie mit der Map. Habt ihr alle aufgedeckt und aktiviert, gelten die angesammelten Boni für alle Helden, die ihr auf eurem Account besitzt oder in Zukunft erstellen werdet.

Es ist also vom Vorteil diese einzusammeln, denn damit verschafft ihr eurem Saison-Helden einen mächtigen Boost, der euch beim Grind auf Level 100 helfen wird. Die Fundorte aller Statuen mitsamt nützlicher Map haben wir euch in unserer Übersicht aufgelistet.

3. Bis ans Paragon zocken

Wozu sollte ich das tun? Diablo 4 bietet mit seinem Talentbaum für jede Klasse eine Basis für das Buildcrafting, doch die tatsächliche Arbeit und der wichtige Feinschliff fängt mit dem Paragon an. Solltet ihr also am Leader teilnehmen wollen, wenn Season 1 beginnt, wäre es vom Vorteil, wenn ihr schon im Vorfeld mit dem System von Diablo 4 angefreundet habt und dieses kennt.

Habt ihr keine Lust eigene Builds zu bauen, haben wir für euch eine passende Tier-List mitsamt Endgame-Builds auf Deutsch zusammengefasst, die ihr ohne weiteres übernehmen könnt:

4. Euer Pferd freischalten

Darum ist euer Pferd wichtig: Diablo 4 bietet eine riesige Welt und diese zu Fuß zu erkunden kann eine Qual sein. Aus diesem Grund bietet es sich an, schon vor dem Start von Season 1 euer Mount freizuschalten.

Euer Ross ist an einer Quest gebunden, die ihr in Akt 3 erledigen könnt. Habt ihr das getan, wird euer Pferd auf allen kommenden Helden, ob Saison- oder Endloss-Realm, freigeschaltet. So könnt ihr sofort los galoppieren.

5. Die Kampagne durchzocken

Was bringt mir das? Die Story von Diablo 4 bietet eine Menge cooler Cutscenes und Spannung mit sich, doch nicht jeder hat Lust auch zum Saison-Start die Story erneut durchzuzocken. Deshalb bietet es sich an, wen ihr die Funktion “Story überspringen” freischaltet. Das könnt ihr, indem ihr die Story einmal auf einem beliebigen Charakter durchgezockt habt.

So spart ihr euch eine unnötige Reise und könnt euch voll auf die neuen Inhalte von Season 1 konzentrieren.

6. Alle Waffen und Rüstungen finden

Ist das so wichtig? Ihr könnt keine Ausrüstungsgegenstände in den Saison-Realm mitnehmen, doch hier geht es viel mehr für modebewusste Helden. Zerlegt ihr also vor der Saison Items beim Schmied, könnt ihr neue Transmog-Optionen freischalten, damit ihr schon zum Start mit eurer coolen Ausrüstung glänzen könnt. Es ist kein Muss, doch man möchte auch nicht mit schäbigen Lumpen Dämonen vernichten.

Habt ihr noch weitere Punkte, die wir in der Liste nicht berücksichtigt haben? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!

