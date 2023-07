Diablo 4: 5 Dinge, die ihr immer bedenkenlos verkaufen könnt

Gold ist eine der wichtigsten Ressourcen in Diablo 4 und besonders im Endgame muss man für Item-Upgrades ziemlich viel davon blechen. Wir verraten euch, welche Dinge ihr im späteren Spiel problemlos verkaufen könnt, um euren Goldvorrat aufzustocken.

Wenn ihr im Endgame eure Ausrüstung aufwerten oder verzaubern wollt, gehen schnell mal ein paar Millionen eures wertvollen Goldes über die Ladentheke. Ebenso für Reparaturen. Aber zum Glück gibt es in Diablo 4 genug Kram, den ihr problemlos verkaufen könnt.

Zudem lohnt sich ein regelmäßiger Besuch bei den Händlern auch noch aus einem anderen Grund: dort gibt es für Gold richtig gute Ausrüstung.

Welche Dinge kann ich verkaufen? In der folgenden Auflistung nennen wir euch die Gegenstände, die ihr in Diablo 4 immer bedenkenlos verkaufen könnt:

Vor dem Endgame solltet ihr Items übrigens eher verwerten, da ihr zu Beginn eher die Materialien benötigt, als das Gold. In dem Video erfahrt ihr, welche Items ihr zu Beginn besser verwerten und welche ihr verkaufen solltet:

Diese 5 Dinge könnt ihr bedenkenlos verkaufen

Ausrüstung, die ihr nicht benutzen könnt

Vermutlich kennt jeder, der Diablo 4 spielt, das Phänomen. Ihr killt ein paar Monster, öffnet euer Inventar in freudiger Erwartung auf guten Loot und bemerkt durchgestrichene Gegenstände. Ihr habt Items für eine andere Klasse bekommen.

Diese könnt ihr behalten, falls ihr die Klasse auch spielt – oder spielen wollt. Ihr findet aber vermutlich beim Spielen mit der Klasse ohnehin etwas Gleichwertiges.

Ihr könnt sie deshalb einfach verkaufen, denn: Vor allem höherstufige Items bringen euch einen guten Goldbetrag ein. Ein Zweihandschwert auf Stufe 94 hat mir über 27.000 Gold eingebracht.

Gegenstände, die nicht für eure Klasse geeignet sind, sind mit einem roten Kreuz gekennzeichnet

Ausrüstung, die nicht zu eurem Build passt

Es kann sein, dass ihr Items bekommt, die zwar eine hohe Stufe und ganz gute Stats haben, euch aber nichts bringen. Etwa, weil sie einfach nicht zu eurem Build passen oder ihr andere Stats eher benötigt. Ein Item, das euch +2 Stufen auf eine bestimmte Fähigkeit gibt, ist zwar nichts Schlechtes, hilft euch aber nicht weiter, wenn ihr diese Fähigkeit gar nicht spielt.

Behalten solltet ihr es nur, wenn die anderen Fähigkeiten gut zu eurem Build passen und ihr den einen, nicht benötigten Affix, durch Verzauberung ändern könnt. Die besten Builds findet ihr in unserer Tier List:

Mehr zum Thema Diablo 4 Tier List: Beste Builds im Endgame für Solo & Gruppen von Benedict Grothaus

Alle magischen Items

Magische Items, also „blaue“ Gegenstände, könnt ihr bedenkenlos verkaufen – insofern ihr sie überhaupt noch aufhebt. Dasselbe gilt für die weißen Items. Meistens ist es im späteren Spiel eher der Fall, dass man sowieso so viele „gelbe“ Items und Legendarys findet und spätestens dafür eher die magischen Sachen aus dem Inventar kickt.

Bei den „gelben“ Items lohnt sich hingegen durchaus nochmal ein zweiter Blick, denn dahinter können sich wahre Trophäen verstecken, die euch ordentliche Boosts verpassen.

Alles, was einen hohen Wert hat

Es kann durchaus sein, dass ihr im Verlauf so viele Materialien bekommt, dass ihr keine neuen benötigt oder sogar gar nicht mehr aufnehmen könnt. Falls ihr also Ausrüstungsgegenstände in eurer Kiste oder im Inventar habt, die nicht mehr benötigt werden, aber aufgewertet sind, lohnt sich ein Verkauf.

So kann euch ein legendäres Amulett auf Level 86 mal eben um die 66.000 Gold einbringen. Zwar kommt das nicht an die Kosten ran, die ihr für das Amulett in dem Fall beim Aufwerten bezahlt habt, aber besser als nichts.

Uniques haben einen enorm hohen Wert. Ob ihr diese verkaufen oder behalten wollt, solltet ihr euch gut überlegen, da ihr manche davon nur selten bekommt. Bei einem Verkauf von einem Amulett der Stufe 79 mit der Kennzeichnung „Vermacht“ bekommt ihr 248.000 Gold. Für einen „vermachten“ Unique-Bogen auf Stufe 88 sogar saftige 446.600 Gold.

Einzigartige Gegenstände sind teilweise stark, passen oft aber schlicht nicht zu eurem Build. Die meisten werdet ihr vermutlich niemals nutzen können. Habt also keine Scheu davor, sie einfach zu verkaufen.

magische Items bringen nicht besonders viel Gold ein für legendäre Items bekommt ihr schon mehr Gold

Alles, was euer Inventar und eure Kisten verstopft

Falls der Platzmangel euer primäres Problem ist – neben dem Mangel an Gold – ist der Verkauf von allem, was ihr gerade nicht gebrauchen könnt, die beste Lösung. Besonders dann, wenn ihr genügend Materialien habt und zufrieden mit eurer Ausrüstung seid.

Vor allem Edelsteine verstopfen euer Inventar. So kommt es vor, dass ihr nach einem Dungeon-Run viele Edelsteine im Inventar habt, sowie „blaue“ Items, die ihr nicht gebrauchen könnt. Davon könnt ihr einiges gegen einen kleinen Goldbetrag tauschen.

Mit der Leertaste, dem X (Xbox-Controller) oder dem Viereck (PlayStation-Controller) könnt ihr die Gegenstände im Inventar als Ramsch markieren und den Kram in einem Rutsch beim Händler verkaufen. Auch Kleinigkeiten wie Edelsteine.

Alles, was ihr darüber hinaus zum Verkaufen & Zerlegen von den Items wissen müsst, haben wir euch hier aufgelistet:

Diablo 4: Items verkaufen, verwerten oder behalten? Wann sich was lohnt