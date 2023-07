Diablo 4: Spieler verstopft sich sein ganzes Inventar mit Edelsteinen, meckert über Platz, kriegt hilfreiche Tipps

Edelsteine sind eine wichtige Ressource in Diablo 4, um die Ausrüstung noch weiter zu verstärken. Doch sind alle Plätze belegt, verschwenden die Edelsteine nur unnötigen Platz und blockieren so Plätze für potenziellen legendären Loot. Ein Spieler beschwert sich nun darüber, dass sein Inventar komplett mit Edelsteinen zugemüllt ist und bittet um Ratschlag.

Was ist sein Problem? Der Spieler NeonMagic zeigt im Reddit-Forum seine Truhe und fragt andere User, was zur Hölle er mit den Edelsteinen anfangen soll. In seiner Truhe befinden sich Edelsteine jeglicher Art in unterschiedlichen Stärken, die er in Schatzkisten gefunden oder von Monstern erhalten hat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Wofür werden die Edelsteine benötigt? Die Edelsteine verstärken den Charakter je nachdem, wo sie eingesetzt werden, in unterschiedlichen Bereichen. In Waffen bewirken sie mehr Schaden, in Rüstung mehr Verteidigung und in Schmuck mehr Widerstand.

Sie können beim Juwelenschmied aufgewertet und so zu stärkeren Versionen fusioniert werden. Das wertvollste Exemplar ist der Königliche Edelstein.

Einmal eingesetzt geben sie einen bestimmten Bonus, im Zweifelsfall können die Edelsteine wieder entfernt und eine andere Art eingesetzt werden. Doch gerade im Endgame gibt es mehr Edelsteine als vorgesehen Plätze in der Ausrüstung, weshalb sich der Vorrat schnell füllen kann.

Das folgende Video verrät, welche Items ihr besser verwerten und welche ihr verkaufen solltet:

Was raten andere User? Die Spieler haben vor allem einen Ratschlag: Der Betroffene soll die Edelsteine am besten gleich auf dem Boden lassen. Da er genug Exemplare jeder Sorte hat, mache es keinen Sinn, noch mehr Edelsteine zu sammeln.

Eine Alternative, möglichst viel Platz im Inventar zu schaffen, besteht darin, Edelsteine in Inventarslots einzubauen statt sie wegzuwerfen. Beim Zerlegen der Items erhaltet ihr die Juwelen kostenlos wieder und könnt sie erneut verwenden.

Es gibt noch einige andere kreative Ideen, von denen einige vermutlich nicht ganz ernst gemeint sind, wir euch aber nicht vorenthalten wollen:

Jason-Griffin: „Geh zu Weltstufe 1. Beginne in der Stadt, die der Rückseite der PvP-Zone am nächsten ist. Fang an, einen nach dem anderen im Stil von Hänsel und Gretel fallen zu lassen, während du zur PvP-Zone gehst. Lass sie am Anfang der PvP-Zone fallen und platzier einen großen Preis am Ende. Setze ein Blutzeichen und warte auf jemanden, der seinen Preis abholt. Töte sie.“

vince0000: „Verkauf sie für etwa 36 Gold, jetzt, wo du sie aufgehoben hast – aber tu das nicht wieder.“

Panthergast: „Häng sie an einen Weihnachtsbaum.“

No_Food_208: „Mach daraus eine Halskette zum Muttertag.“

Selbst im Verkauf bringen die Edelsteine so gut wie kein Geld ein. Es würde sich nur lohnen, Königliche Edelsteine zu sammeln, doch selbst davon hat der Spieler genug in der Truhe.

Viele Spieler wünschen sich einen Juwelenbeutel, um die überschüssigen Edelsteine trotzdem behalten zu können. Bislang hat Blizzard noch keine Pläne vorgestellt, einen solchen Beutel einzubauen. Doch wer weiß, vielleicht könnte ja mit Saison 1 eine solche Aufbewahrungsmöglichkeit kommen: Season 1 Start in Diablo 4: Alle Infos zum Release, Reset, Content und Battle Pass