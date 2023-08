In Diablo 4 gibt es über 200 Affixe auf Loot und das ist ein Problem

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Die gute Nachricht ist, dass das Problem vor allem „Min-Maxer“ betrifft, also die Spieler, die um jedes Prozent Verbesserung kämpfen. Für die breite Masse ist das Farmen von den besten Items in Season 1 deutlich leichter geworden:

Im Vorgänger Diablo 3 hätte man solche Items einfach direkt verschrottet. In Diablo 4 aber braucht ihr die Items, um Legendarys herzustellen . Gelbe, also „seltene“ Items, sind im Spiel wichtiger als in vorigen Diablo-Teilen.

Spieler auf Reddit nehmen die verschiedenen Affixe gerade auseinander und erschaffen sogar „Cheat Sheets“ mit allen möglichen Eigenschaften auf einen Blick (via Reddit ). Der Konsens ist jedoch: so viele Möglichkeiten seien absolut unnötig.

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Loot ist eines der wichtigsten Features in Diablo 4 . Zugleich ist Loot aber auch so komplex, dass es für den Normal-Spieler äußerst schwer ist, Upgrades auszumachen. Fans haben jetzt alle möglichen Affixe zusammengetragen und eine ellenlange Liste erstellt.

Insert

You are going to send email to