Diablo 4: Loot farmen ist in Season 1 leichter als je zuvor, neuer Boss droppt garantiert 800er-Items

Spieler haben eine Methode gefunden, um in Diablo 4 jetzt leicht an die besten Items zu kommen. Der neue „Endboss“ von Season 1 liefert demnach immer Items mit mindestens Stufe 800. Das sticht so gut wie alles andere aus.

Wo bekomme ich den Loot?

Varshan ist der neue „Uber Boss“ in Season 1 von Diablo 4.

Ihr könnt ihn erst nach Abschluss der Saison-Kampagne treffen und müsst dann eine Reihe von Aufgaben erledigen, um Varshan zu beschwören.

Anschließend könnt ihr den Boss in nahezu jedem Boshaften Tunnel beschwören und bekämpfen.

Darauf müsst ihr achten: Um an die Items mit Stufe 800 zu kommen, müsst ihr Varshan auf Weltstufe 4 erledigen. Der Boss hat dort Stufe 80 und benötigt einen schon recht guten Build, damit ihr ihn zuverlässig besiegen könnt.

Vor allem, da der Boss mehrmals im Kampf immun wird und ordentlich austeilt, braucht ihr eine gute Defensive oder Selbstheilung. Ein Kampf in der Gruppe ist ratsam, damit ihr euch gegenseitig wiederbeleben könnt.

Zum Abschluss lässt Varshan laut Informationen von Spielern stets 800er-Items fallen (via Reddit). Hier kann es aber passieren, dass diese nicht „vermacht“ sind, sondern nur „heilig.“ Wenn ihr die besten Items wollt, müssen diese „vermacht“ sein, „heilige“ Items könnt ihr wie gewohnt verkaufen oder verwerten.

Loot farmen in Season 1 – So verbessert ihr euren Build

Die 800er-Items sind selten, also „gelb.“ Allerdings seid ihr im Endgame von Diablo 4 ohnehin eher auf der Suche nach „gelben“ Items. Diese könnt ihr dann beim Okkultisten in Legendarys verwandeln, mit dem entsprechenden Aspekt.

Dazu benötigt ihr diese Aspekte aber erst, entweder aus dem Kodex der Macht, oder indem ihr das entsprechende Legendary findet. Wie ihr am besten an Legendarys kommt, verraten wir in unserem Farm-Guide für Diablo 4.

In Season 1 gibt es außerdem neue Items, die Boshaften Herzen. Hier braucht ihr für den idealen Build ebenfalls die Herzen, die zu euren Skills passen. Ein Experte verriet, wie ihr alle 2 Minuten ein Herz farmen könnt.

Bei den Items von Varshan geht es dann vor allem darum, den „God Roll“ zu finden. Ihr solltet vor allem auf eure wichtigsten Werte achten. Für die meisten Klassen und Builds dürften das kritische Treffer- und Schadenswerte sowie Verwundbarkeit sein. Diese Attribute zählen aktuell noch zu den stärksten. Die besten Builds findet ihr in unserer Tier List:

