Das eigentlich beste Feature von Diablo 4 wird immer mehr zum Alptraum

Diablo 4 macht trotzdem Spaß. Das Gameplay an sich ist es, das mich am Spielen hält und deswegen komme ich zurück. Sicher werde ich gerne stärker, und das dauert gerade vielleicht etwas länger, als mir lieb ist.

Mittlerweile lese ich auch in der Community immer wieder Beschwerden darüber. Statt den benötigten Farm zu verringern, muss man jetzt gleich doppelt so viel grinden. So war das nicht abgemacht …

In den ersten Wochen vom Spiel war die Sache mit den Aspekten auch ziemlich cool. Es fühlte sich flexibler an: ich konnte schneller Items austauschen, weil ich den legendären Effekt ja mitnehmen konnte. Oder sogar einfach aus dem Kodex nutzen.

MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus ist begeistert von Diablo 4 . Selbst nach 2 Monaten und in der kritisierten Season 1 hat er noch seine helle Freude. Nur eines der Features, die das Spiel in der Reihe besonders machen sollten, nervt langsam: legendäre Aspekte.

