Diablo 4: Schnitter Necro Build macht euch zum tödlichen Sensenmann im Endgame

Was ist das für ein Build? Bei diesem Build liegt der Fokus darin, viele Gegner mit eurer Schnitter-Attacke anzugreifen, Leichen zu generieren, diese in tödliches Miasma zu verwandeln und dann Gegner zu sammeln und all das zu wiederholen.

Der Necromancer hat in Diablo 4 viele Talente, die ihn mächtig machen, doch ein Build macht ihn sogar zum Sensenmann. Wir zeigen euch den Schnitter Build für den Necro, was ihr beachten müsst und wie ihr mit diesem Build zocken könnt.

