Diablo 4 Zauberer Build mit Eissplitter auf Deutsch: Der beste Budget-Build fürs Endgame

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Ihr müsst beim Leveln unter Umständen die Glyphen mehrmals wechseln. Achtet darauf, dass ihr sie mit den umliegenden Knoten aktiviert. Ansonsten sind Knoten mit Schaden gegen verwundbare und brennende Gegner besonders attraktiv für euch. Mehr zum System lest ihr in unserem Guide zu Paragon und Glyphen .

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Wie fast alle Zauberer-Builds, spielt ihr aber am besten im Nahkampf. Zwar habt ihr die Möglichkeit, auf Distanz zu gehen, aber euer ganzes Potential entfaltet ihr erst direkt an den Gegnern.

Das macht den Build besonders: In der Tier List der besten Builds in Diablo 4 sind Eissplitter-Zauberer gerade im A-Tier und damit einer der 3 besten Builds für Zauberer im Endgame.

Was ist das für ein Build? Eissplitter-Zauberer nutzen einen sogenannten „Machinegun Build“, feuern also ihre Zauber in rascher Folge ab und zerlegen Gegner reihenweise. Dabei lösen sie Kettenreaktionen aus und lassen den ganzen Bildschirm förmlich explodieren.

Insert

You are going to send email to