Diablo 4: Fan-Tool zeigt euch, wie lang ihr braucht, um eure Glyphen zu leveln

In Diablo 4 könnt ihr eure Glyphen aufleveln, um von ihren Stärken zu profitieren. Das ist jedoch nicht immer leicht, den die benötigten XP sind manchmal exorbitant. Fans haben nun ein Tool entwickelt, damit ihr für eure Glyphen die beste Möglichkeit findet, diese effizient aufzuleveln.

Was ist das Problem der Glyphen? In Diablo 4 sind Glyphen wichtige Steinchen, die ihr in eure Paragon-Bretter sockeln könnt. Sie bringen euch Vorteile für euer Build und schalten umliegende passive Punkte frei. Ihr müsst jedoch dafür Level 50 sein und diese nach euren Sockeln aufleveln.

Blizzard selbst gibt aber keine genauen Infos an, wie oft man welchen Dungeon laufen muss, um diese Glyphen auf ihr maximales Level zu pushen. Aus diesem Grund hat die Community nun ein Tool erschaffen, mit dem ihr nur wenigen Klicken genau das herausfinden könnt.

Den passenden Alptraum-Dungeon, um die meisten XP in kürzester Zeit solo zu bekommen, findet ihr hier in unserer Übersicht.

Season 1 steht bald vor der Türe von Diablo 4 und mit ihm eine neue Story, hier gehts zum Trailer:

So funktioniert das Tool „Glyph XP Calculator“

Das Tool „Glyph XP Calculator“ ist relativ simpel aufgebaut und verlangt von euch lediglich:

Das aktuelle Level eurer Glyphe

Das Level des Alptraum-Dungeons, welches ihr betreten wollt, um die Glyphe aufzuleveln.

Hier nochmal eine kleine Veranschaulichung mit Parametern, die wir dem System vorgegeben haben:

Unsere Glyphe ist auf Level 1 und der Dungeon auf Stufe 50

Wir haben ein Beispiel für euch erstellt, indem wir mit einer Level 1er Glyphe stets einen Level 50er Alptraum-Dungeon absolvieren möchten. Das System listet uns nun auf, wie viele 50er Dungeons wir pro Stufe der Glyphe erledigen müssen, um das maximale Level von 21 zu erreichen.

In diesem Falle sind das insgesamt 30 Durchläufe eines Level 50er Alptraum-Dungeons, um die Glyphe auf ihr maximales Level zu pushen.

Bei einem Level 100er Dungeon würden sich die Durchläufe bis zum Maximallevel der einzelnen Glyphe halbieren. Das Aufleveln der Glyphen ist also kein Hexenwerk und kann mit diesem Tool sogar vereinfacht werden. Beachtet, dass jede Glyphe ein Maximallevel von 21 besitzt und es keinen Unterschied macht, welche Sorte ihr an Glyphen eingesetzt habt. Jede benötigt dieselbe Anzahl an Durchläufen, damit sie ihr volles Potenzial entfalten kann.

Findet ihr das Tool praktisch und werdet ihr es nutzen oder möchtet ihr lieber keinen Fokus darauflegen und entspannt farmen? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

