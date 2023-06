Diablo 4: Tier List zeigt die besten Alptraum-Dungeons, um solo XP zu farmen

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Welche Dungeons sind die Besten? Alle Alptraum-Dungeons , die sich in S- oder A-Tier befinden, können von euch benutzt werden, um euren Helden solo schnell hochzuleveln. Von den restlichen Dungeons rät der YouTuber ab, da sie im Verhältnis zu der Zeit, die ihr braucht und dem Ertrag an XP, den ihr erwirtschaftet, nicht lohnenswert erscheinen.

In seinen Durchgängen hat er bis zu 95 % der Gegner eliminiert und den Dungeon abgeschlossen. Seine Ergebnisse hat er dann anhand des XP-Ertrages und der Schnelligkeit in Kategorien S – D einsortiert.

Wie wurden die Ergebnisse gesammelt? Der YouTuber Raxxanterax hat sich mit seinem Druiden sowie seinem Nekromanten alle 30 Dungeons in ihrer Alptraum-Version angesehen. Er hat seinen Fokus darauf gelegt, die Gegner schnell zu vernichten, jedoch jegliche Ablenkungen in Form von Events ignoriert.

