Spieler erklärt, wie ihr euch das perfekte Item in Diablo 4 baut

Ihr besitzt ein hohes Level, doch wisst nicht welche Affixe für euren Helden in Diablo 4 die besten sind? Ein YouTuber hat sich die Zeit genommen, das zu erklären und verrät euch, warum ihr aufpassen solltet, was ihr auf eurer Ausrüstung an Perks auswürfelt.

Was ist ein perfektes Item in Diablo 4? Solltet ihr das passende Level erreicht haben, um ins Endgame zu gelangen, ist es an der Zeit, euch Gedanken über euer Build zu machen. In Diablo 4 gibt es nicht die eine Formel für das perfekte Item, sondern vielmehr eine Richtung, die euch vorgibt, was ihr für das perfekte Item benötigt.

Die Richtung ist hierbei euer Build mit den Skills und passiven Effekten, die ihr in eurem Talentbaum ausgerüstet habt. Anhand dessen richtet ihr eure Ausrüstung aus, damit ihr von den passenden Affixen profitieren und euch stärker machen könnt, doch welche Affixe sind für mich die wichtigsten? Diese Frage beantwortet der YouTuber OperatorOtter.

Ihr habt das Video zu Season 1 verpasst? Dann haben wir für euch das passende Video:

Ohne Damage Buckets, keine perfekte Ausrüstung

Was sind Damage Buckets? Bevor ihr euch an das Rollen eurer perfekten Ausrüstung macht, müsst ihr wissen, wie Damage Buckets funktionieren. Es gibt mehrerer solcher „Eimer“, die bei der richtigen Anwendung euren Schaden nicht addieren, sondern multiplizieren. So erreicht ihr ein viel effektiveres Build und könnt höhere Schadenszahlen bewirken.

Folgende acht sind bislang in der Community bekannt:

Basisschaden

Hauptattribute

Kritische Treffer

Additiver Schaden [+]% Schaden, Schaden VS = Schaden gegen, Schaden durch, Schaden mit

Verwundbar

Globale Multiplikatoren

Overpower

Angriffsgeschwindigkeit (geht eher um den DPS)

Der Fokus ist also hierbei, wie OperatorOtter beschreibt, diese Damage Buckets während des rollens eurer Ausrüstung zu beachten und Affixe auszuwählen, die sich multiplikativ auf euer Build auswirken.

Mehr zu den Damage Buckets und wie diese funktionieren, erklären wir euch in unserem Guide.

Wie erschaffe ich jetzt eine perfekte Ausrüstung? Habt ihr herausgefunden, welche Buckets ihr in eurem Build effektiv ausnutzen könnt, müsst ihr nun wissen, wie ihr diese Buckets verstärken könnt. Um das herauszufinden, müsst ihr wissen, wie euer Build ausgelegt ist.

Ein Beispiel: Solltet ihr einen Knochenspeer-Build für den Totenbeschwörer spielen und ihr möchtet eure Kritische Treffer erhöhen, ist es wichtig auf eurer Ausrüstung die folgenden Affixe ausgerüstet zu haben:

Kritische Treffer mit Kernfähigkeiten

Kritische Treffer mit Knochen

Diese beiden Affixe wirken sich dann multiplikativ auf den großen Bucket „Kritische Treffer“ aus und genau so geht ihr dann auch auf weiteren Ausrüstungen vor.

Solltet ihr euch unsicher sein, welche Affixe wichtig sind, achtet auf eure Skills und passiven Effekte, die ihr in eurem Build ausgewählt habt und versucht diese dann zu stärken. Ein Spreedsheat aus der Community könnte euch dabei helfen (via docs.google.com). Das könnt ihr eben, indem ihr auf eurer Ausrüstung diese Werte rollt, die ihr benötigt, um eure Buckets noch weiter zu erhöhen.

Leider gibt es, wie OperatorOtter meint, nicht die eine Formel, der ihr folgen könnt, denn jedes Build ist einzigartig und so müsst ihr euch selbst damit befassen, welche Stats wichtig für euch sind, um davon bestmöglich zu profitieren.

