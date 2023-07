Diablo 4: „Vielleicht der stärkste Build im Spiel“ Spieler meistert härtesten Dungeon mit der schwächsten Klasse

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Die Reaktionen auf das Video sind äußerst positiv. Viele Zauberer-Spieler freuen sich, dass ihre Klasse offenbar doch nicht tot ist. Es sei zwar schwerer, so weit zu kommen, aber man könne ja doch alles erreichen, was andere Klassen schaffen.

Zauberinnen gelten gerade als die absoluten Verlierer in Diablo 4 . Um zu beweisen, dass die Klasse nicht total nutzlos ist, hat sich ein Spieler in die höchste Stufe der Alptraum-Dungeons gestürzt – und sie gemeistert. Dabei nutzte er einen Build, der schon vor Season 1 enorm stark war.

