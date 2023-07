Diablo 4: Echo von Varshan finden & Ansucher benutzen, so geht’s

Season 1 von Diablo 4 bringt einen neuen Boss ins Spiel: Echo von Varshan. Um diesen zu besiegen, müsst ihr ihn allerdings erstmal finden. Auf MeinMMO erfahrt ihr, wo er sich versteckt und was ihr vorher tun müsst.

Am 20. Juli ist Season 1 in Diablo 4 gestartet und hat uns nicht nur 32 neue Edelsteine beschert, sondern auch noch einen neuen Boss. Um „Echo von Varshan“ zu finden, müsst ihr vorab ein paar Schritte durchführen, denn: Ihr benötigt einen ganz bestimmten Ansucher.

Die Tür zum Echo von Varshan

Was muss ich tun, um Varshan zu finden? Um Varshan zu finden, müsst ihr als Erstes die neue Questreihe in Season 1 abschließen. Dort erhaltet ihr von Cormond den Ansucher von Varshan sowie ein Rezept, um diesen herzustellen.

Wie benutze ich den Ansucher von Varshan? Mit dem neuen Ansucher begebt ihr euch auf Weltstufe 1 oder 2 in einen Tunnel der Boshaftigkeit und schließt diesen ab. In manchen Tunneln findet ihr eine verschlossene Tür zu einem geheimen Raum, in dem ihr Varshan beschwören könnt.

Hinter dieser Tür, in dem geheimen Raum, befindet sich ein Auswuchs, ähnlich zu den Pusteln, die ihr bereits aus den Tunneln kennt. Wenn ihr den Ansucher von Varshan im Inventar habt und mit der Pustel in dem geheimen Raum interagiert, erscheint das Echo von Varshan.

Wenn ihr Varshan besiegt, erhaltet ihr ein zornerfülltes Herz, das ihn jeden Sockel passt und ein Rezept für einen weiteren Ansucher.

Varshan begleitet euch bis ins Endgame

Was ist das für ein weiterer Ansucher? Varshan ist auch im Endgame Thema, insofern ihr ihn auf Weltstufe 1 oder 2 gelegt habt, denn: Wenn ihr ihn besiegt, erhaltet ihr ein Rezept für einen neuen Ansucher. Besiegt ihr ihn auf Weltstufe 3, erhaltet ihr wieder ein Rezept für Weltstufe 4.

Was für Rezepte erhalte ich? Das Rezept, das Varshan auf Weltstufe 1 oder 2 droppt, ist für den „Foul Invoker of Varshan“ (übler Ansucher von Varshan). Diesen könnt ihr daraufhin an Cormonds Werkbank herstellen.

Mit dem üblen Ansucher von Varshan könnt ihr das Echo von Varshan ein weiteres Mal auf Weltstufe 3 in einem Tunnel der Boshaftigkeit beschwören. Besiegt ihr Varshan auf Weltstufe 3, droppt er ein weiteres Rezept. Diesmal für einen „Tormented Invoker of Varshan“ (gepeinigter Ansucher von Varshan), den ihr herstellen und auf Weltstufe 4 einsetzen könnt.

Brauche ich für Varshan Level 100? Nein. Laut Entwickler hat das Echo von Varshan Level 60 auf Weltstufe 3 und Level 80 auf Weltstufe 4 (via Twitter).

Echo von Varshan auf Weltstufe 2: Level 50, droppt Rezept für „Foul Invoker of Varshan“

Echo von Varshan auf Weltstufe 3: Level 60, droppt Rezept für „Tormented Invoker of Varshan“

Echo von Varshan auf Weltstufe 4: Level 80, droppt Materialien und Herzen

In Diablo 4 sind wir einem anderen Echo begegnet, für das Level 100 zwar nicht notwendig, aber empfehlenswert war. Der altbekannte Endboss ist nämlich ziemlich hart.

Manche Spieler hatten jedoch so starke Builds, dass sie das Echo in weniger als 2 Minuten gekillt haben:

Spieler erledigt den härtesten Boss in Diablo 4 mit einem Schlag, wartet länger, als er kämpft