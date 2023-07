Spieler oneshottet den härtesten Boss in Diablo 4, wartet länger auf Cutscenes, als er kämpft

Der FIFA-Nachfolger EA Sports FC 24 hat endlich einen Ankündigungstrailer und gibt einen ersten Eindruck, was euch in dem Spiel erwartet.

Warum musste er länger warten, als kämpfen? Der Boss bekam bereits zu Beginn der zweiten Phase enorm viel Schaden ab und war eigentlich schon down. Jedoch wurden dann noch die üblichen Attacken durchlaufen, die der Boss so mit sich bringt.

Wie hat er das geschafft? In einem YouTube-Video zeigt Struth Gaming, wie er mit seinem Nekromanten den Boss in beiden Phasen legt. Dafür nutzt er die Fähigkeit „Knochengefängnis.“ Er setzt das Knochengefängnis ein, fügt „Leichenranken“ hinzu und wartet ab.

Ob der Build in Season 1 immer noch so stark bleibt, bleibt abzuwarten. Hier seht ihr einen Trailer zur ersten Season in Diablo 4:

In Diablo 4 hat sich ein Spieler dem härtesten Boss im Spiel gestellt und ihn mit einer Attacke gleich 2-mal in Folge erledigt. Insgesamt hat er nicht mal 2 Minuten gebraucht – aber auch nur, weil der Boss auf sich warten ließ.

