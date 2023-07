Spieler in Diablo 4 demonstriert den stärksten Build überhaupt – Bis zu 1,8 Milliarden Schaden

Es gibt viele starke Endgame-Builds für Diablo 4, die eure Gegner mit nur einem Schlag vernichten. Einige Spieler treiben das ganze jedoch weiter in die Höhe und sorgen für regelrechte Overkills. Ein Build ist nun so stark, dass ihr fast 2 Milliarden Schaden erzeugen könnt.

Was ist das für ein Build? Der YouTuber Moxsy (via youtube.com) hat in einem Video mit seinem Druiden einige Albtraum-Dungeons erledigt. Er selbst hat zuerst in einem späteren Zeitpunkt bemerkt, dass sein Build so mächtig war, dass er bis zu 1,8 Milliarden Schaden verursachen konnte. Jeder Gegner auf seinem Weg wird mit nur einem Schlag seiner elektrischen Klauen ins virtuelle Jenseits befördert und das ohne Probleme.

Wir zeigen euch, was ihr beachten müsst und warum es sich hierbei wahrscheinlich um einer der stärksten Builds handelt.

Ihr habt den Trailer zu Season 1 verpasst? Dann haben wir für euch das passende Video:

1,8 Milliarden Schaden mit nur einem Schlag

Bei dem Build verwandelt ihr euren Druiden zu einem Werwolf und nutzt eure scharfen Klauen mit Sturmschlag, um diese mit Elektrizität zu versehen.

Ihr bufft euch jetzt mit Blutgeheul, Zyklonrüstung und Hurrikan und zerfetzt eure Gegner mit euren normalen Attacken. Das Interessante hierbei ist, dass euer Schaden sich immer weiter erhöht.

Warum ist der Build so stark? Dieser Build bemächtigt sich mehrerer Mechaniken und Aspekte im Spiel, die dazu führen, dass eure kritischen Treffer öfter aktiviert werden. So erhaltet ihr zunächst Schadenszahlen in Millionenhöhe, die wiederum beim zweiten Treffer in die Milliarden schießen.

Solltet ihr ein Druide sein und Schwierigkeiten im Endgame haben, wäre dieser Build eventuell genau das richtige für euch. Ihr erzeugt massig Schaden und habt eine hohe Überlebenschance, weil die Gegner kaum die Zeit haben euch zu treffen.

Auch wir haben euch einen Sturmklauen-Build für euch festgehalten und diesen detailliert beschrieben. Solltet ihr also einen Guide dafür benötigen, könnt ihr diesem Link folgen: Diablo 4: Druide Sturmklaue Build schickt euch als Bestie in den Nahkampf