Diablo 4: Werwolf Tornado Build für Druiden – Alles zu Skills, Paragon und Aspekten

Seid ihr in dieser Form und habt durch Paragonbretter eine gute Geisteskraft-Regeneration, könnt ihr mit guten Glückstreffern unglaublich viele Tornados beschwören. Sind Gegner in eurer Nähe, aktiviert ihr Hurrikan und erhaltet Schadensreduktion. Auch Zylkonrüstung gibt euch eine gute Defensive.

So spielt ihr den Build: Wenn ihr ein wenig Geisteskraft durch Sturmschlag generiert habt, könnt ihr anfangen Tornados zu spammen. Durch den Wölfischen Aspekt verwandelt ihr euch bei Grizzlyzorn in einen riesigen Werwolf und nicht Werbären.

Der Druide ist eine sehr vielseitige Klasse in Diablo 4 . In diesem Guide zeigen wir euch den Werwolf-Tornado-Druiden-Build mit Paragon und den notwendigen Skills.

