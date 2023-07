Diablo 4: Druide Sturmklaue Build schickt euch als Bestie in den Nahkampf

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Was ist das für ein Build? Hierbei handelt es sich um ein Werwolf- und Sturmklauen-Build, mit dem ihr eure Gegner im Nahkampf zusetzten könnt. Egal ob in Sanktuario oder in Albtraum-Dungeons , kein Gegner ist vor eurer knisternden Macht sicher. Ihr begebt euch dabei in den gefährlichen Nahkampf, doch zerreißt eure Gegner mühelos mit euren Klauen. Wir zeigen euch alles über den Build.

In Diablo 4 könnt ihr mit eurem Druiden als zaubernder Werwolf das Schlachtfeld unsicher machen, doch es gibt einen Build, bei dem ihr sogar im Nahkampf desaströse Hiebe auf Gegner regnen lassen könnt. Wir zeigen euch, was ihr dafür braucht.

