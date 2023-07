Diablo 4: Spieler besiegt den schwierigsten Boss mit einer seltsamen Strategie, wechselt mitten im Kampf die Ausrüstung

In Diablo 4 gibt es einen Bosskampf, den viele Spieler als den schwersten überhaupt ansehen. Einer hat nun bewiesen, dass nichts unmöglich ist und besiegt den Boss mit seiner ungewöhnlichen Strategie – indem er während des Kampfes die Ausrüstung wechselt.

Was ist das für ein Bosskampf? Es handelt sich hierbei um den Bosskampf gegen Lilith. Das ist jedoch nicht die Lilith aus der Kampagne, sondern ihr Echo. Ihr zweites Abbild auf der Weltstufe 4, die nur die hartgesottenen Spieler unter euch besiegen können.

Während viele Spieler ohne passenden Build einen großen Bogen um den Boss machen, stellte sich der Reddit-User Moist_Reply_4955 mit seiner Zauberin dem Kampf und erledigte diesen mit einer ungewöhnlichen Strategie.

Ihr habt den Trailer zu Season 1 verpasst? Hier könnt ihr ihn euch anschauen:

Ausrüstung sorgt für massiven Schaden, doch erst nach Wechsel

Wie lief der Kampf ab? Moist_Reply_4955 hat mit seiner Level-100-Zauberin und dem berüchtigten Blizzard-Build die Arena von Lilith betreten. Zuerst werden zahlreiche Blizzards rund um den Spawnpunkt von Lilith erzeugt. Die Mutter von Sanktuario versinkt also im eisigen Kugelhagel, doch der verursachte Schaden lässt zu wünschen übrig, bis Lilith gestunt wird.

Hier haben wir euch den vollen Clip des Bosskampfes eingebunden:

Ab diesem Punkt öffnet Moist_Reply_4955 sein Inventar und wechselt schnell so auf einen anderen Stab. Dieser bewirkt jetzt Schaden in Millionenhöhe, während Lilith versucht, sich aufzurappeln. Der Schaden ist so massiv, dass Lilith es nicht schafft aufzustehen und dazu gezwungen wird, in die zweite Bossphase überzugehen.

Auch die zweite Bossphase ist stets damit verbunden, Lilith zu betäuben, die Waffen zu wechseln und dann massiven Schaden auszuteilen. Was auf dem Video leicht aussieht, ist in Wahrheit eine sehr riskante Sache, denn der Wechsel auf andere Items kostet Zeit – und diese Zeit kann über Leben und Tod entscheiden.

Viele auf Reddit sind begeistert von der Strategie, die Moist_Reply_4955 entwickelt hat, denn man weiß jetzt schon: auf Konsole wäre das fast unmöglich.

Was sagen die Spieler zu dieser Glanzleistung? Einige Spieler finden es krass, wie Moist den Kampf mit so einer Strategie geschafft hat. Es gibt aber auch Spieler, die halten das vor allem auf Konsole für eine unmögliche Sache:

„Ich könnte das Spiel nie wie der Ersteller des Beitrags spielen. Das ganze Tauschen würde mich wahnsinnig machen und ich weiß, dass ich es mehr als einmal vermasseln würde. Lol“ (via reddit.com)

„Stellt euch das in Hardcore vor“ (via reddit.com)

„Ich bin überrascht, dass die Ausrüstung im Kampf nicht gesperrt wird, damit das kein Thema ist. Damit die Konsolen (Spieler) in dieser Hinsicht nicht hinter den PC (Spielern) zurückstehen.“ (via reddit.com)

„Ich bin ein wenig schockiert, dass es nicht nur möglich ist, sondern dass es so gut gemacht werden kann. Da ich eine PS5 habe, ist es etwas aufwändiger, so etwas zu machen.“ (via reddit.com)

Es gibt aber auch Spieler, die sehen das Item-Swapping als problematisch an. Man sieht diese Taktik als unfair an, da man sich so einen Vorteil gegenüber anderen Plattformen verschafft, indem man flink mit den Items und Aspekten umgeht.

Was haltet ihr von der Taktik? Findet ihr sie gut und habt ihr das Echo von Lilith auch schon besiegt? Oder traut ihr euch noch nicht heran? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

