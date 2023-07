Blizzard bringt die erste neue Klasse für Diablo in über 9 Jahren, aber für das falsche Diablo

In einem neuen Livestream haben die Entwickler von Blizzard den Blutritter angekündigt. Das ist die erste neue Klasse in Diablo in den letzten 9 Jahren. Was nun viele stört: die Klasse kommt nicht etwa für Diablo 4, sondern für das deutlich unbeliebtere Diablo Immortal.

Was ist das für eine Klasse?

Blutritter sind eine Art Mischung aus Paladin/Kreuzritter und Vampir. Sie nutzen Blutmagie und Nahkampf, um Gegner zu zerfetzen.

Die Klasse verfügt außerdem über 2 Formen: Mensch und Bestie, kann also, ähnlich Druide, andere Gestalten annehmen.

Blutritter sind die erste neue Klasse im gesamten Diablo-Franchise, seit mit Diablo 3 im Jahr 2012 der Hexendoktor eingeführt wurde bzw. der Kreuzritter zu Reaper of Souls (2014). Allerdings sahen in letzterem viele Fans eher den Paladin mit anderem Namen.

Ihr könnt die neue Klasse ab dem 13. Juli völlig kostenlos spielen.

Warum sind sie im falschen Spiel? Im neusten Entwickler-Stream vom 6. Juli sprach Blizzard über Season 1 von Diablo 4 und auch über Neuerungen in Diablo Immortal. Genau hier ist der Problempunkt: Blutritter werden die neue Klasse in Diablo Immortal.

Nach den großen Pay2Win-Vorwürfen und dem allgemeinen Unmut über Diablo Immortal, wollen viele Fans aus Prinzip nichts mit dem Mobile-Ableger zu tun haben. Dabei finden viele, dass der Blutritter ziemlich cool aussieht.

Diablo 4 startete am 2. bzw. 6. Juni mit 5 Klassen: Barbar, Druide, Jägerin, Totenbeschwörer und Zauberin. Blizzard hat schon im Vorfeld verlauten lassen, dass weitere Klassen folgen, vermutlich aber erst mit späteren Erweiterungen.

Fans hofften, zumindest Infos zu der kommenden Klasse zu bekommen. Den Blutritter zu sehen, sorgt nun für Diskussionen in der Community. Er passt mit seinem Stil gut zum deutlich finsteren Ton von Diablo 4. Aber er sei nicht unbedingt die passende Wahl als erste neue Klasse, finden einige Spieler.

„Uns fehlt immer noch eine heilige Klasse“

In mehreren Threads auf Reddit, die sich um den Stream drehen, gibt es versprengte Diskussionen zum Thema der neuen Klasse. Dort gibt es einige Spieler, die meinen: der Blutritter sieht verdammt cool aus und wenn Blizzard ihn nun erst einmal in Immortal testet, um ihn später in Diablo 4 zu bringen, seien sie vollauf zufrieden.

Andere meinen: traditionell bräuchte Diablo 4 eigentlich eine andere Klasse. Im Moment gibt es noch keine heilige Klasse und keine, die mit schwerer Rüstung und Schild spielt. Schilde nutzen gerade nur Totenbeschwörer.

Paladine oder Kreuzritter seien der logische Schritt für Diablo 4, zumindest laut Blick auf die Vergangenheit. Hier geben aber ein paar Lore-Interessierte zu bedenken, dass eine heilige Klasse in Diablo 4 gar nicht so passend wäre.

Story-Spoiler: Warum passen heilige Klassen nicht? Am Ende der Story von Diablo 4 stellen sich die Ritter der Reue und die Kirche des Inarius gegen euch. Sie werden „die Bösen“ und eine neue Bedrohung, anstatt zur Hilfe gegen die Dämonen zu werden. Ritter der Reue fallen also raus, Paladine sind durch Mephisto verderbt und Kreuzritter sind so gut wie ausgestorben. Eine heilige Klasse wäre zu diesem Zeitpunkt nur schwer denkbar.

Es gab zudem schon Hinweise darauf, dass die 6. Klasse etwas „düsterer“ wird. Darauf deutete ein Zeichen auf einem Krug im Shop hin. Die Spieler vermuten: da kommt eine Art Kultist oder dunkler Beschwörer – oder eben ein Blutritter.

Fans rätseln, ob die Seasons thematisch etwas mit den neuen Klassen zu tun haben werden. Blizzard hat aber angekündigt, dass die Haupt-Story in Erweiterungen fortgeführt wird, Seasons haben eine eigene Neben-Story. Eine neue Klasse kommt vermutlich eher in einer Erweiterung.

Die Story der ersten Season ist übrigens die Verderbnis von ganz Sanktuario:

